Шахтер стартует в ЛЧ: вопрос не в Судакове, а в убедительности Пушича

Сегодня обновленная Лига чемпионов полноценно стартует и для украинских болельщиков. В поединке первого тура основного этапа главного еврокубка действующий чемпион нашей страны «Шахтер» на выезде сыграет с пятой командой минувшего розыгрыша итальянской Серии А «Болоньей».

«Красно-синие» стали, пожалуй, главной сенсацией чемпионата Италии-2023/24 и сейчас готовятся впервые с 1964 года стартовать в наиболее престижном континентальном турнире. Причем, в отличие от событий шестидесятилетней давности, на этот раз «Болонья» будет играть непосредственно в основной сетке, так как тогда путь итальянцев в Кубке европейских чемпионов-1964/65 завершился уже на стадии предварительного раунда, когда они уступили «Андерлехту» (0:1, 2:1, 0:0 – переигровка) лишь по жребию.

Сейчас «Болонья» находится, пожалуй, не в лучшем состоянии, и за последние несколько месяцев пережила немало потрясений. Прежде всего, из команды ушел ее главный творец и вдохновитель – наставник Тиаго Мотта, который перебрался в «Ювентус». Кроме того, стан «красно-синих» летом покинули ключевой исполнитель в обороне Риккардо Калафьори (ушел за 45 миллионов евро в «Арсенал») и главное лицо в атакующей линии Джошуа Зиркзе (был продан за 42,5 миллиона евро в «Манчестер Юнайтед»). И пускай новым коучем «Болоньи» стал заслуживший немало похвалы на прежних местах работы итальянский специалист Винченцо Итальяно, на старте сезона «красно-синие» не впечатляют в плане результатов в Серии А – три ничьи и одно поражение в четырех поединках, вследствие чего команда сейчас занимает лишь 17-е место в турнирной таблице.

Впрочем, проблемы и переживания «Болоньи» накануне их всего лишь второго старта в главном клубном турнире континента в истории оставим, прежде всего, самим итальянцам и их болельщикам. Нас куда больше сейчас интересует другое: в каком состоянии к старту Лиги чемпионов-2024/25 подходит «Шахтер» и чего можно ждать от «горняков» в соревновании, формат которого пока даже не всем хорошо понятен в теории, не то что уж на практике.

Дело в том, что «Шахтер» также не выглядит накануне матча с «Болоньей» командой без явных слабых мест. После крайне убедительного, как по счету (5:0), так и по игре, старта в УПЛ против «Ворсклы» на выезде, «горняки» вдруг допустили сразу несколько существенных осечек в чемпионате, проиграв «Полесью» (0:1), а затем и «Александрии» (3:4). Даже победа в шестом туре над «Карпатами» (5:2), которую чемпион Украины одержал непосредственно перед вояжем в Италию, не убедила всех поклонников «оранжево-черных» в том, что команда Марино Пушича действительно готова к столь серьезному вызову как Лига чемпионов.

И пока особо рьяные критики не перестают «травить» одного из лидеров нынешнего «Шахтера» Георгия Судакова, который в понимании хейтеров не демонстрирует качество футбола, соответствующее ценнику, выставленному на него руководством «Шахтера» на трансферном рынке, у автора этих строк гораздо больше вопросов в преддверии старта «горняков» в Лиге чемпионов вызывает способность главного тренера Марино Пушича подготовить, настроить и убедить своих подопечных в том, что они могут как минимум решить задачу по выходу в раунд плей-офф, для чего потребуется финишировать не ниже 24-го места в общей турнирной таблице по итогам основного этапа.

Стоит напомнить, что Марино Пушич возглавил «Шахтер» в конце октября минувшего года. На тот момент команда уже успела провести два стартовых матча в рамках группового раунда Лиги чемпионов, проиграв дома «Порту» (1:3) и увезя с гостевой арены валидольную волевую победу над «Антверпеном» (3:2). Тогда боснийский специалист сменил у руля «горняков» нидерландца Патрика ван Леувена, чьи методы работы, очевидно, не пришлись ко двору и были восприняты «в штыки» рядом влиятельных игроков первой команды.

Марино Пушич приходил в «Шахтер» в тот момент, когда давление на него априори было минимальным. Если бы при боснийце «горняки» посыпались бы в Лиге чемпионов, и в конечном итоге остались бы даже без путевки в Лигу Европы, то все легко и быстро списали бы на ван Леувена. И логика подсказывает, что такой подход выглядел бы более чем справедливым. А вот все, что Пушич сумел показать в Лиге чемпионов-2023/24 сверх потенциальных четырех «баранок» априори шло ему исключительно в плюс. Тем более, что в первом же матче «Шахтер» на выезде достойно противостоял «Барселоне» (1:2), а спустя пару недель и вовсе сумел сенсационно обыграть кризисных каталонцев на номинально родном газоне в Гамбурге (1:0).

Висты, которые Марино Пушич заработал в минувшей Лиге чемпионов, в том числе и та победа над «Барселоной», безусловно, добавили боснийцу уверенности в себе, а его подопечным обеспечили столь необходимый моральный подъем, что было очень важно после минорного расставания с ван Леувеном. На этой волне, излучая оптимизм и практически не сталкиваясь с серьезными трудностями игрового характера, «Шахтер» успешно отработал и вторую часть сезона в УПЛ, гарантировав себе уже очередное чемпионство, а вместе с ним – и новый старт в ЛЧ.

И только сейчас Марино Пушич действительно сталкивается с полноценным давлением, которое оказывает на него должность главного тренера «Шахтера» и участие чемпиона Украины в основном этапе Лиги чемпионов. Это происходит потому, что босниец уже прекрасно знаком с командой, многих футболистов он подобрал под себя или изменил под те требования и концепцию, которые считает правильными и способными приносить успех.

Более того, только сейчас Пушич реально сталкивается и с проблемами, так как поражения от «Полесья» и «Александрии», равно как и абсолютно невзрачный футбол против новичка элитарного дивизиона украинского футбола «Левого Берега», явно не выглядят такими, которые входили в планы боснийского наставника.

В УПЛ накануне старта в ЛЧ Пушичу удалось вывести команду из моральной ямы, уверенно разбив «Карпаты» (5:2), однако даже по итогам того матча вопросы к дончанам остались. Пока непонятно, как выглядели бы чемпионы Украины, если подопечные Владислава Лупашко решили бы сыграть с соперником не в открытый футбол, а так, как это ранее делали команды Имада Ашура и Руслана Ротаня. Все-таки ощущение, что «Карпаты» стали заложниками своего же желания оставаться самими собой, пусть даже и в матче с «Шахтером», присутствовали по ходу всего поединка, который состоялся в минувший уик-энд.

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков (№ 10)

Да, в Лиге чемпионов Пушичу будет в чем-то даже полегче. Во-первых, здесь вряд ли придется дополнительно мотивировать своих игроков на результат. Это не УПЛ, где у команд-лидеров порой возникают явственные проблемы с правильным настроем на «проходные игры». Как раз поэтому беспокоиться за условный уровень игры Судакова вряд ли стоит. Георгий, как и остальные, очевидно, будет пытаться сделать все, чтобы зарекомендовать себя перед потенциальными иностранными покупателями, как ранее это удалось Михаилу Мудрику, и уже ближайшей зимой сменить УПЛ на более интенсивный, конкурентный и престижный чемпионат.

Во-вторых, ближайший соперник в лице «Болоньи» также выглядит весьма удобным для «Шахтера». Это при Тиаго Мотте «красно-синие» славились надежностью и ставкой на оборону, пропустив только 32 мяча в 38 матчах минувшего розыгрыша Серии А. Сейчас, уже с Винченцо Итальяно во главе, «Болонья» старается больший акцент делать на комбинационный футбол и на игру в атаку, из-за чего показатели в обороне пока страдают капитально – 7 пропущенных в 4 играх на старте чемпионата…

В-третьих, от Пушича явно не будут требовать вершин. Все прекрасно понимают, что задача «Шахтера» – это вовсе не финиш в первой восьмерке, гарантирующий участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вполне приемлемым и удачным результатом окажется простой выход в плей-офф, для чего в восьми играх нужно будет набрать около 8-10 очков, а это всего две-три победы, при том, что год назад «горняки» выиграли три матча в группе, проведя всего шесть поединков.

Но, опять же, тогда Пушич приходил в качестве того, кто призван исправлять проблемы, накопившиеся от предшественников. Сейчас он полностью готовил команду к этому старту и отвечать за ее результаты будет по всей строгости, как перед руководством клуба, так и перед болельщиками. Период ношения «розовых очков» заканчивается, а следом за ним наступают суровые трудовые будни. И здесь, насколько убедительным окажется Пушич в своих кадровых, тактических и мотивационных решениях, настолько же удачным будет и итоговый результат «Шахтера» в Лиге чемпионов.

Конечно, всегда (особенно постфактум, когда случаются неудачи) возникает соблазн «подстелить соломку» и рассказать о факторах, которые работали против тебя. В случае с «Шахтером» это, прежде всего, война в Украине, создающая такое количество проблем украинскому клубу, с которыми все его соперники по ЛЧ вместе взятые, возможно, не сталкивались за последние пару десятков лет. Также можно будет показать пальцем на остальных наших полпредов в еврокубках, выступающих настолько «успешно», что Украину в таблице коэффициентов УЕФА вскоре придется искать где-то настолько низко, словно ранжирование в ней происходит не по критерию успешности игры клубов, а в алфавитном порядке, причем в англоязычной версии.

Но это вряд ли тот путь, на который может соглашаться «Шахтер». Здесь всегда делают акцент на способностях преодолевать любые трудности, решать самые серьезные задачи и оказываться в лучшей позиции. Стремление устанавливать планку ожиданий максимально высоко нередко играло впоследствии и против самих же «горняков». Например, ван Леувен пал жертвой, прежде всего, этого.

Теперь же мы ждем полноценного и показательного выступления «горняков» в Лиге чемпионов под руководством Пушича, которое и раскроет истинную степень таланта и состоятельности боснийца. И, есть ощущение, что уже по итогам первого же матча против «Болоньи» ответы на многие вопросы будут получены. Что ж, ждать остается совсем недолго – успехов вам в ЛЧ, Марино, и докажите, что украинский футбол все еще может быть по-настоящему мощным! Иначе от справедливой критики вас не спасет даже знание некоторых «запрещенных слов»…