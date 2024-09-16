Главный тренер донецкого Шахтера Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча УПЛ против Карпат (5:2), во время которой случился интересный эпизод.

Боснийско-хорватский специалист попытался изучить украинские матерные слова прямо на пресс-конференции.

Марино Пушич использовал острое слово на английском языке (f*cking good), после чего поинтересовался, как сказать это на украинском.

«Бл*ха», – ответил переводчик, и Пушич повторил это слово: «Бл*ха добрый», хотя, скорее всего, имелось в виду: «Чертовски хорошо».

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ВИДЕО. Как Пушич изучает украинские матерные слова на пресс-конференции