ВИДЕО. Как Пушич изучает украинские матерные слова на пресс-конференции
Сначала коуч Шахтера использовал острое слово на английском языке
Главный тренер донецкого Шахтера Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча УПЛ против Карпат (5:2), во время которой случился интересный эпизод.
Боснийско-хорватский специалист попытался изучить украинские матерные слова прямо на пресс-конференции.
Марино Пушич использовал острое слово на английском языке (f*cking good), после чего поинтересовался, как сказать это на украинском.
«Бл*ха», – ответил переводчик, и Пушич повторил это слово: «Бл*ха добрый», хотя, скорее всего, имелось в виду: «Чертовски хорошо».
ВИДЕО. Как Пушич изучает украинские матерные слова на пресс-конференции
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