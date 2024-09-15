Пушич рассказал о травме Бондаренко и замене героя матча с Карпатами

Главный тренер донецкого Шахтера Марино Пушич прокомментировал повреждение и замену хавбека горняков Артема Бондаренко, который в матче против Карпат (5:2) оформил хет-трик:

«Бондаренко покинул поле прихрамывая? Нет, он в порядке. Было небольшое столкновение, но с ним все хорошо. Мы решили его заменить на фоне его общей усталости. Бондаренко продемонстрировал невероятный индивидуальный перформанс. Всегда такие перформансы являются следствием замечательной индивидуальной работы. Бондаренко сумел трижды отличиться, показал качественную игру и в конце поединка мы дали ему возможность немного отдохнуть. Но подчеркиваю – индивидуальные достижения всегда являются следствием хорошей командной работы.

Почему не вызывают в сборную Украины? Я не тренер национальной сборной, потому не могу комментировать его будущее в расположении команды. Как тренер, я уважаю решение коллег. Конечно я считаю, что у Бондаренко достаточно качеств, благодаря которым он может играть на самом высоком уровне. В том числе за национальную команду. В матча с Карпатами он это продемонстрировал. Поэтому ему нужно продолжать работать в том же духе. Я уверен, что его вызов в национальную сборную состоится в ближайшее время.

По поводу игры: пропускать голы после домашних заготовок соперника на стандартах – недопустимо. На этот раз мы допустили подобную ошибку. Это отличный урок, над которым мы будем работать и будем работать над нейтрализацией подобных заготовок. При такой игре, которую продемонстрировала моя команда, пропускать два гола недопустимо. Однако произошло то, что произошло. Во всем остальном игра мне понравилась. Только беспокоят подобные домашние заготовки, после которых мы пропускаем. Игрой команды я совершенно доволен.

Сейчас начался очень плотный календарь. В том числе еврокубки и международные перерывы на матчи национальных команд. Игроки от этого сильно устают. Мы дали возможность отдохнуть Николаю Матвиенко, ведь он вернулся из расположения сборной с небольшим повреждением. Думаю, он скоро вернется в тренировочный процесс».