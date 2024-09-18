Тренер Жироны: «Если покажем свой стиль – буду доволен»

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился ожиданиями от дебютного матча команды в Лиге чемпионов против «ПСЖ» (18 сентября, 22:00):

«В прошлом году мы достигли впечатляющих успехов и добыли для себя нечто невероятное. Но мы это заслужили. Стуани уже много лет творит историю в этой футболке и заслуживает ее больше, чем кто-либо другой. Мы возбуждены, мотивированы и хотим наслаждаться игрой.

У нас есть план действий, и, если возможно, мы хотим выиграть матч. Мы должны все делать хорошо, обеспечить, чтобы у «ПСЖ» был не лучший день. Они выиграли все свои матчи в Лиге 1, в прошлом году дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

Они играют дома, и это наша первая игра. Посмотрим, но я прошу лишь продемонстрировать нашу лучшую версию, с индивидуальностью и характером. Если мы покажем свой стиль, я буду доволен».