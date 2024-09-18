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Италия
18 сентября 2024, 14:01 | Обновлено 18 сентября 2024, 14:02
1163
0

Стал известен фаворит на пост главного тренера Ромы

Наиболее вероятный кандидат – Иван Юрич

18 сентября 2024, 14:01 | Обновлено 18 сентября 2024, 14:02
1163
0
Стал известен фаворит на пост главного тренера Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Новым главным тренером «Ромы», скорее всего, станет бывший наставник «Торино» Иван Юрич. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

По его информации, Юрич, в отличие от других потенциальных кандидатов, дал свое согласие на работу в «Роме». Агент 49-летнего хорватского специалиста уже побывал на тренировочной базе клуба в Тригории.

Скорее всего, контракт Юрича будет рассчитан до лета 2025 года. В соглашении будет прописана опция автоматического продления еще на год в случае выхода «Ромы» в Лигу чемпионов.

Напомним, сегодня утром «Рома» уволила с поста главного тренера Даниэле Де Росси.

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Олег Дидух Источник: Николо Скира
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