Стал известен фаворит на пост главного тренера Ромы

Новым главным тренером «Ромы», скорее всего, станет бывший наставник «Торино» Иван Юрич. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

По его информации, Юрич, в отличие от других потенциальных кандидатов, дал свое согласие на работу в «Роме». Агент 49-летнего хорватского специалиста уже побывал на тренировочной базе клуба в Тригории.

Скорее всего, контракт Юрича будет рассчитан до лета 2025 года. В соглашении будет прописана опция автоматического продления еще на год в случае выхода «Ромы» в Лигу чемпионов.

Напомним, сегодня утром «Рома» уволила с поста главного тренера Даниэле Де Росси.