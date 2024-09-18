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Италия
18 сентября 2024, 12:36 |
794
1

Стали известны тренера, которые могут заменить Де Росси в Роме

Итальянские СМИ называют как минимум пять имен

18 сентября 2024, 12:36 |
794
1
Стали известны тренера, которые могут заменить Де Росси в Роме
ФК Торино. Иван Юрич

Итальянские СМИ после увольнения главного тренера «Ромы» Даниэле Де Росси уже начали публиковать информацию по поводу возможной замены итальянскому специалисту.

По информации Sky Sport Italia, «Рома» рассматривает три кандидатуры: бывший тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич, Иван Юрич, который до недавнего времени работал с «Торино», а также экс-тренер «Милана» Стефано Пиоли.

При этом Пиоли находится на продвинутой стадии переговоров с «Аль-Насром». Не исключено, что увольнение Де Росси уже сейчас связано именно с желанием успеть перехватить Пиоли у «Аль-Насра».

Другой итальянский ресурс, Tuttomercatoweb, дает совершенно другой шорт-лист претендентов на замену Де Росси. В нем присутствуют имена двух экс-тренеров «Челси», Томаса Тухеля и Грэма Поттера, а также бывшего наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

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Рома Рим Стефано Пиоли Эдин Терзич Иван Юрич Массимилиано Аллегри Томас Тухель Грэм Поттер
Олег Дидух Источник: Sky Sport Italia
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Умник
Если что я не работаю на скай)))
Но про Стефано Пиоли говорил
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