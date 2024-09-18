Стали известны тренера, которые могут заменить Де Росси в Роме

Итальянские СМИ после увольнения главного тренера «Ромы» Даниэле Де Росси уже начали публиковать информацию по поводу возможной замены итальянскому специалисту.

По информации Sky Sport Italia, «Рома» рассматривает три кандидатуры: бывший тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич, Иван Юрич, который до недавнего времени работал с «Торино», а также экс-тренер «Милана» Стефано Пиоли.

При этом Пиоли находится на продвинутой стадии переговоров с «Аль-Насром». Не исключено, что увольнение Де Росси уже сейчас связано именно с желанием успеть перехватить Пиоли у «Аль-Насра».

Другой итальянский ресурс, Tuttomercatoweb, дает совершенно другой шорт-лист претендентов на замену Де Росси. В нем присутствуют имена двух экс-тренеров «Челси», Томаса Тухеля и Грэма Поттера, а также бывшего наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.