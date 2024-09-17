Саудовская Аравия17 сентября 2024, 19:05 | Обновлено 17 сентября 2024, 19:44
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Аль-Наср определился с новым наставником. Кто будет тренировать Роналду?
Пиоли близок к подписанию контракта
17 сентября 2024, 19:05 | Обновлено 17 сентября 2024, 19:44
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Клуб Аль-Наср близок к подписанию контракта с наставником Стефано Пиоли, для которого приготовили договор на два сезона с возможностью продления на третий.
При этом Пиоли продолжается получать зарплату в Милане, откуда специалист ушел после минувшего сезона. Сообщается, что миланский клуб в случае назначения тренера сэкономит 7,5 млн евро.
Летом наставник был близок к работе с Аль-Иттихадом, но соглашение с клубом сорвалось.
Во вторник Аль-Наср объявил об увольнении тренера Луиша Каштру.
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