Аль-Наср определился с новым наставником. Кто будет тренировать Роналду?

Клуб Аль-Наср близок к подписанию контракта с наставником Стефано Пиоли, для которого приготовили договор на два сезона с возможностью продления на третий.

При этом Пиоли продолжается получать зарплату в Милане, откуда специалист ушел после минувшего сезона. Сообщается, что миланский клуб в случае назначения тренера сэкономит 7,5 млн евро.

Летом наставник был близок к работе с Аль-Иттихадом, но соглашение с клубом сорвалось.

Во вторник Аль-Наср объявил об увольнении тренера Луиша Каштру.