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  4. Аль-Наср определился с новым наставником. Кто будет тренировать Роналду?
Саудовская Аравия
17 сентября 2024, 19:05 | Обновлено 17 сентября 2024, 19:44
889
0

Аль-Наср определился с новым наставником. Кто будет тренировать Роналду?

Пиоли близок к подписанию контракта

17 сентября 2024, 19:05 | Обновлено 17 сентября 2024, 19:44
889
0
Аль-Наср определился с новым наставником. Кто будет тренировать Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Клуб Аль-Наср близок к подписанию контракта с наставником Стефано Пиоли, для которого приготовили договор на два сезона с возможностью продления на третий.

При этом Пиоли продолжается получать зарплату в Милане, откуда специалист ушел после минувшего сезона. Сообщается, что миланский клуб в случае назначения тренера сэкономит 7,5 млн евро.

Летом наставник был близок к работе с Аль-Иттихадом, но соглашение с клубом сорвалось.

Во вторник Аль-Наср объявил об увольнении тренера Луиша Каштру.

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Иван Зинченко Источник: Николо Скира
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