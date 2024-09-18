СУДАКОВ: «Думал, что стану водителем грузовика или буду работать на мойке»

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков накануне поединка «горняков» в Лиге чемпионов против «Болоньи» рассказал итальянским журналистам о пережитых эмоциях от войны, а также мыслях, которые тогда приходили в его голову.

«Фотография двух с половиной лет назад, когда мы с моей беременной женой обнимались в бункере во время российских бомбардировок в Киеве? Моя жена собиралась родить нашу дочь. Мы прятались от российских ракет в бомбоубежище с ней и ее родителями. Но я очень переживал за своего младшего брата, который был один в академии «Металлиста» в Харькове, и за своих родителей, одних в Черкассах. Эмоции невозможно выразить. Мой родной город оккупирован российской армией с 2014 года и я не могу посетить место, где я провел свои детские годы. Живы только мои детские воспоминания о доме, бабушке и дедушке. В 2014 году россия украла мои жизненные эмоции детства, а в 2022 году они забрали мою мечту о футболе».

«Это самые страшные дни в моей жизни. Я думал, что больше не смогу играть, что стану водителем грузовика или буду работать на автомойке. Вместо этого через некоторое время мы поехали в турне, где начали играть наши первые благотворительные матчи. Я был счастлив, что по-прежнему могу заниматься тем, что мне действительно нравится. Невозможность играть в Украине утомляет, нам приходится путешествовать, и каждый раз дорога занимает несколько дней, но это ничто по сравнению с тем, что переживают наши солдаты. А сейчас украинцев за границей много, мы чувствуем их поддержку и в других странах».

«Поначалу весь мир действительно мобилизовался на помощь Украине, но в последнее время все больше кажется, что мы остаемся наедине с врагом. Мы возвращаем свою землю жизнями наших лучших людей. Это ежедневная борьба за наше существование длится уже более двух лет. Представьте себе, что мы чувствуем, когда сегодня над нашими головами летают ракеты, завтра другим европейским странам, возможно, придется защищаться от российской агрессии».

«После победы над Францией на чемпионате Европы среди юношей до 21 года, когда я забил два мяча, мне в Instagram написал мужчина из Мариуполя, оккупированного города, из которого он не смог сбежать. Заложник оккупации, как и многие другие украинцы. Он писал мне, что наша победа дала ему надежду на будущее, что он плакал от счастья и испытал первые положительные эмоции с начала войны», – сказал Судаков в интервью газете La Repubblica.

Также Судаков признался, что получал предложения о переходе в «Ювентус» и «Милан», которые не были приняты руководством «Шахтера».