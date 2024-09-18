СУДАКОВ: «Получал предложения от Ювентуса и Милана, но их отверг Шахтер»
Хавбек сборной Украины мог оказаться в Италии
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков накануне поединка первого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Болоньи» признался, что мог оказаться в одном из итальянский грандов, которые делали по нему предложения «горнякам».
«Правда ли, что меня хотели подписать «Ювентус» и «Милан»? Да, я получал такие предложения, но их отверг «Шахтер».
«Зинченко в «Арсенале», Мудрик в «Челси» и Довбик в «Роме»? Я думаю, что украинский талант, привычка много работать и стремиться к своей цели, не щадя себя, являются ключевыми их качествами, они отказываются от своего детства ради шанса стать футболистом», – сказал Судаков.
Ранее сообщалось, что за Судаковым продолжают следить топовые клубы Европы. В частности, в Англии интерес к хавбеку сохраняют «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обстоятельства задержания украинского чемпиона выясняются
Именитый тренер вспомнил истории из прошлого