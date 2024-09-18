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  4. СУДАКОВ: «Получал предложения от Ювентуса и Милана, но их отверг Шахтер»
Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 10:41 |
539
8

СУДАКОВ: «Получал предложения от Ювентуса и Милана, но их отверг Шахтер»

Хавбек сборной Украины мог оказаться в Италии

18 сентября 2024, 10:41 |
539
8
СУДАКОВ: «Получал предложения от Ювентуса и Милана, но их отверг Шахтер»
shakhtar.com. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков накануне поединка первого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Болоньи» признался, что мог оказаться в одном из итальянский грандов, которые делали по нему предложения «горнякам».

«Правда ли, что меня хотели подписать «Ювентус» и «Милан»? Да, я получал такие предложения, но их отверг «Шахтер».

«Зинченко в «Арсенале», Мудрик в «Челси» и Довбик в «Роме»? Я думаю, что украинский талант, привычка много работать и стремиться к своей цели, не щадя себя, являются ключевыми их качествами, они отказываются от своего детства ради шанса стать футболистом», – сказал Судаков.

Ранее сообщалось, что за Судаковым продолжают следить топовые клубы Европы. В частности, в Англии интерес к хавбеку сохраняют «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».

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Алексей Сливченко Источник: Calciomercato
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Комментарии 8
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Повезло Милану и Ювентусу, как в своё время повезло Арсеналу с Мудриком
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+2
Saar
Я радий за Мілан і Ювентус, що вони все таки не купили це бревно!
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+2
SHN
После стольких проколов с украинскими игроками ШД не думаю,что кто-то будет готов платить больше 35-40 млн за них.
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+1
DK1961
Больше никаких предложений не будет с учётом твоей игры. Сгниешь в ФК Крыса как матвиенко. Дерьмо надо продавать быстрее, пока не догадались, что это дерьмо (удалось убийце Брагина с немудриком).
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
nick07
звісно було б краще тоді продати (напевно і ШД так само шкодує), але щось останнім часом Судаков взагалі нічого не показує - чи то зупинився, чи то просто бульбашка була
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0
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