СУДАКОВ: «Получал предложения от Ювентуса и Милана, но их отверг Шахтер»

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков накануне поединка первого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Болоньи» признался, что мог оказаться в одном из итальянский грандов, которые делали по нему предложения «горнякам».

«Правда ли, что меня хотели подписать «Ювентус» и «Милан»? Да, я получал такие предложения, но их отверг «Шахтер».

«Зинченко в «Арсенале», Мудрик в «Челси» и Довбик в «Роме»? Я думаю, что украинский талант, привычка много работать и стремиться к своей цели, не щадя себя, являются ключевыми их качествами, они отказываются от своего детства ради шанса стать футболистом», – сказал Судаков.

Ранее сообщалось, что за Судаковым продолжают следить топовые клубы Европы. В частности, в Англии интерес к хавбеку сохраняют «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».