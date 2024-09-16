Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сразу три топ-клуба АПЛ следят за звездным украинцем, который играет в УПЛ
Англия
16 сентября 2024, 00:01 | Обновлено 16 сентября 2024, 00:47
889
4

Сразу три топ-клуба АПЛ следят за звездным украинцем, который играет в УПЛ

Георгий Судаков находится на радарах «Арсенала», «Ливерпуля» и «Челси»

16 сентября 2024, 00:01 | Обновлено 16 сентября 2024, 00:47
889
4
Сразу три топ-клуба АПЛ следят за звездным украинцем, который играет в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации Football Transfers, к Судакову есть большая заинтересованность клубов Английской Премьер-лиги. К украинцу проявляют интерес «Ливерпуль» и лондонские «Арсенал» и «Челси». Английские клубы уже долгое время наблюдают за Судаковым, однако до конкретных предложений дело пока не доходило.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.

По теме:
Мареска признался, почему не играл Мудрик в последнем матче за Челси в АПЛ
Тоттенхем – Арсенал – 0:1. Как забил Габриэл. Видео гола и обзор матча
Аталанта – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Георгий Судаков Шахтер Донецк Ливерпуль Челси Арсенал Лондон трансферы УПЛ трансферы
Дмитро Олійник Источник: FootballTransfers
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
Футбол | 14 сентября 2024, 22:57 14
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата

Анатолию Трубину забили быстрый гол в матче Бенфики и Санта Клары в Португалии

Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 15 сентября 2024, 15:01 11
Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 15 сентября в 16:00 по Киеву

ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
Футбол | 15.09.2024, 14:18
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
ФОТО. Кличко посетил немецкую арену, которая будет домашней для Динамо в ЛЕ
Футбол | 15.09.2024, 22:30
ФОТО. Кличко посетил немецкую арену, которая будет домашней для Динамо в ЛЕ
ФОТО. Кличко посетил немецкую арену, которая будет домашней для Динамо в ЛЕ
Пихаленок назвал виновных в поражениях Украины от Албании и Чехии
Футбол | 15.09.2024, 13:28
Пихаленок назвал виновных в поражениях Украины от Албании и Чехии
Пихаленок назвал виновных в поражениях Украины от Албании и Чехии
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ViAn
Це все наклеп на МанСіті, Тотенхем і МЮ. Вони теж стежать і спостерігають. Реал і Барса, Баварія і ПСЖ найняли спеціальних спостерігачів. Всі стежать, всі спостерігають. Кожного дня доклади на стіл власників всіх топ-клубів Світу про точний до секунди графік неповторного і неперевершеного Судакова.
Ответить
+2
Boodya
😂😂😂 від коли це на сайті є рубрика "нічна маячня"?
Ответить
+1
Diesel
та кому він потрібен))
Нема смислу піарити, все одно не куплять))))
Ответить
0
New Zealander
Не хочеться відпускати такого діаманта. Без нього Шахтар стане суттєво слабшим. Досить грабувати Шахтар. Ваші долари нам не потрібні, нам потрібна гра, смачна гра. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
15.09.2024, 02:20 1
Футбол
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
14.09.2024, 09:31 14
Футбол
Битва Дорощука и Тамбери. Состоялся финал Бриллиантовой лиги
Битва Дорощука и Тамбери. Состоялся финал Бриллиантовой лиги
14.09.2024, 22:32 3
Другие виды
Роуч назвал боксера, который был талантливее Тайсона, Кличко и Пакьяо
Роуч назвал боксера, который был талантливее Тайсона, Кличко и Пакьяо
14.09.2024, 00:52 2
Бокс
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
14.09.2024, 07:37 23
Футбол
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
15.09.2024, 09:50 7
Футбол
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
14.09.2024, 02:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем