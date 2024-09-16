Сразу три топ-клуба АПЛ следят за звездным украинцем, который играет в УПЛ

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации Football Transfers, к Судакову есть большая заинтересованность клубов Английской Премьер-лиги. К украинцу проявляют интерес «Ливерпуль» и лондонские «Арсенал» и «Челси». Английские клубы уже долгое время наблюдают за Судаковым, однако до конкретных предложений дело пока не доходило.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.