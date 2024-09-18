Легендарный Мюллер установил рекорд ЛЧ, опередив испанца Хави
Нападающий «Баварии» подтвердил преданность клубу
Во вторник, 17 сентября, мюнхенская «Бавария» в 1-м туре новой Лиги чемпионов дома со счетом 9:2 обыграла «Динамо» из Загреба.
Эта игра для 35-летнего нападающего баварцев Томаса Мюллера стала 152-й в Лиге чемпионов – это новый рекорд турнира по выступлениям за один клуба.
Предыдущий рекорд преданности в Лиге чемпионов пренадлежал испанцу Хави – он отыграл в турнире в 151 поединке за «Барселону».
Ранее сообщалось, что английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн добился исторического достижения в Лиге чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фулхэм проиграл Престону, всего было пробито 34 11-метровых после основного времени
Именитый тренер вспомнил истории из прошлого