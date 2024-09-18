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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 08:11 | Обновлено 18 сентября 2024, 08:16
1102
0

Легендарный Мюллер установил рекорд ЛЧ, опередив испанца Хави

Нападающий «Баварии» подтвердил преданность клубу

18 сентября 2024, 08:11 | Обновлено 18 сентября 2024, 08:16
1102
0
Легендарный Мюллер установил рекорд ЛЧ, опередив испанца Хави
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Во вторник, 17 сентября, мюнхенская «Бавария» в 1-м туре новой Лиги чемпионов дома со счетом 9:2 обыграла «Динамо» из Загреба.

Эта игра для 35-летнего нападающего баварцев Томаса Мюллера стала 152-й в Лиге чемпионов – это новый рекорд турнира по выступлениям за один клуба.

Предыдущий рекорд преданности в Лиге чемпионов пренадлежал испанцу Хави – он отыграл в турнире в 151 поединке за «Барселону».

Ранее сообщалось, что английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн добился исторического достижения в Лиге чемпионов.

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Лига чемпионов рекорд Бавария Томас Мюллер Хави
Юрій Остроумов Источник: Opta
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