Легендарный Мюллер установил рекорд ЛЧ, опередив испанца Хави

Во вторник, 17 сентября, мюнхенская «Бавария» в 1-м туре новой Лиги чемпионов дома со счетом 9:2 обыграла «Динамо» из Загреба.

Эта игра для 35-летнего нападающего баварцев Томаса Мюллера стала 152-й в Лиге чемпионов – это новый рекорд турнира по выступлениям за один клуба.

Предыдущий рекорд преданности в Лиге чемпионов пренадлежал испанцу Хави – он отыграл в турнире в 151 поединке за «Барселону».

Ранее сообщалось, что английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн добился исторического достижения в Лиге чемпионов.