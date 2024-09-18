Уделал Руни. Кейн добился исторического достижения в Лиге чемпионов

Во вторник, 17 сентября, состоялись стартовые матчи новой Лиги чемпионов.

Мюнхенская «Бавария» на своем поле со счетом 9:2 разгромила «Динамо» из Загреба. Автором сразу 4 голов немецкого коллектива стал английский нападающий Гарри Кейн.

Теперь на его счету в Лиге чемпионов стало 33 гола. По этому показателю Кейн опередил экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, который имеет 30 лигочемпионовских голов.

Отныне Гарри Кейн – лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов среди английских футболистов.