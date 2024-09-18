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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 07:31 | Обновлено 18 сентября 2024, 07:32
708
0

Уделал Руни. Кейн добился исторического достижения в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» вписал свое имя в историю

18 сентября 2024, 07:31 | Обновлено 18 сентября 2024, 07:32
708
0
Уделал Руни. Кейн добился исторического достижения в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Во вторник, 17 сентября, состоялись стартовые матчи новой Лиги чемпионов.

Мюнхенская «Бавария» на своем поле со счетом 9:2 разгромила «Динамо» из Загреба. Автором сразу 4 голов немецкого коллектива стал английский нападающий Гарри Кейн.

Теперь на его счету в Лиге чемпионов стало 33 гола. По этому показателю Кейн опередил экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, который имеет 30 лигочемпионовских голов.

Отныне Гарри Кейн – лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов среди английских футболистов.

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Лига чемпионов Гарри Кейн Уэйн Руни
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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