Лига чемпионов18 сентября 2024, 07:31 | Обновлено 18 сентября 2024, 07:32
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Уделал Руни. Кейн добился исторического достижения в Лиге чемпионов
Нападающий «Баварии» вписал свое имя в историю
18 сентября 2024, 07:31 | Обновлено 18 сентября 2024, 07:32
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Во вторник, 17 сентября, состоялись стартовые матчи новой Лиги чемпионов.
Мюнхенская «Бавария» на своем поле со счетом 9:2 разгромила «Динамо» из Загреба. Автором сразу 4 голов немецкого коллектива стал английский нападающий Гарри Кейн.
Теперь на его счету в Лиге чемпионов стало 33 гола. По этому показателю Кейн опередил экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, который имеет 30 лигочемпионовских голов.
Отныне Гарри Кейн – лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов среди английских футболистов.
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