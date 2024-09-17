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  4. Тиаго МОТТА: «Должны относиться с уважением к ПСВ»
Лига чемпионов
17 сентября 2024, 17:51 |
88
0

Тиаго МОТТА: «Должны относиться с уважением к ПСВ»

Тренер «Ювентуса» – о матче первого тура Лиги чемпионов

17 сентября 2024, 17:51 |
88
0
Тиаго МОТТА: «Должны относиться с уважением к ПСВ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги чемпионов против «ПСВ» (17 сентября, 19:45):

«Мы должны относиться ко всем нашим соперникам с большим уважением, и, конечно, это касается и «ПСВ». Но мы должны сосредоточиться на наших обязанностях на поле. Они уверенно владеют мячом и имеют качественных игроков, поэтому нам нужно отыгрывать мяч как можно больше и пытаться заставить их играть в такую игру, которая лишит их привычек. Нам придется быть компактными в обороне, не оставляя промежутков между линиями.

Мы должны быть агрессивными, навязывать свою игру и продолжать делать то, что у нас получается лучше всего, в то же время пытаясь совершенствовать другие. Я хочу видеть целостную команду. Формат Лиги чемпионов захватывает - мы встретимся со многими разными командами. Это фактор, который одновременно и прекрасен, и сложен, а также меняет способ нашей работы. Мы гордимся тем, что начинаем это прекрасное соревнование. К тому же мы играем дома. Это будет хороший вызов, как для нас, так и для наших болельщиков».

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Тиаго Мотта Ювентус ПСВ Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: ФК Ювентус
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