«Одно название». Срна признался, как удается заманивать бразильцев в Шахтер
Спортивный директор «горняков» не дает игрокам обещаний
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна объяснил, каким образом клубу удается подписывать бразильских футболистов во время войны в Украине:
«Достаточно одного названия – «Шахтер». Я не даю обещаний, не вру семьям или агентам. Они знают политическую ситуацию в Украине, но также знают, что мы играем в футбол, что все равно живем. Все знают, если они перейдут в «Шахтер», то после игры в нашем составе попадут в топ-клуб. Итак, сейчас пришли Педриньо, Кевин, Эгиналду, перспективные и талантливые, как Виллиан или Луис Адриано и многие другие в прошлом».
Всего в составе «Шахтера» сейчас есть 7 бразильцев: Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Марлон Гомес, Педриньо, Кевин, Эгиналду и Невертон.
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На інших сайтах є повністю...
Бразильці їхали в Шахтар за величезними грошима. І їхали переважно тупі або жадібні гравці, які любили гроші більше за футбол.
Ставлення Ахметова до Донецького краю люди (які хоча би мінімально думають самі) побачили в 2014 році... коли неофіційний господар Донецького краю просто втік з Донецька, кинувши 3 млн людей під гіві, моторолу, пушіліна, захарченка. Суркіс в лютому-березні 2022 вчинив аналогічно ... забравши мільйони кешу, коштовні годинники та зваливши в Монако грати в казіно та насолоджуватися життям під час війни.
Більш-менш розумні гравці з Бразилії їхали грати в Іспанію, Італію, Німеччину, де будували сильні футбольні кар'єри в сильних та чудових чемпіонатах.