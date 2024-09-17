«Одно название». Срна признался, как удается заманивать бразильцев в Шахтер

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна объяснил, каким образом клубу удается подписывать бразильских футболистов во время войны в Украине:

«Достаточно одного названия – «Шахтер». Я не даю обещаний, не вру семьям или агентам. Они знают политическую ситуацию в Украине, но также знают, что мы играем в футбол, что все равно живем. Все знают, если они перейдут в «Шахтер», то после игры в нашем составе попадут в топ-клуб. Итак, сейчас пришли Педриньо, Кевин, Эгиналду, перспективные и талантливые, как Виллиан или Луис Адриано и многие другие в прошлом».

Всего в составе «Шахтера» сейчас есть 7 бразильцев: Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Марлон Гомес, Педриньо, Кевин, Эгиналду и Невертон.