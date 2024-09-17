«Становится труднее». Срна назвал причину провального старта Шахтера в УПЛ

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна назвал причину провального старта «горняков» в Украинской Премьер-лиге 2024/25:

«Становится все труднее, потому что мы играем на выезде уже 10 лет! Мы не играли в Донецке с момента российского вторжения на Донбассе в 2014 году. Нам не хватает болельщиков. Наша арена, тренировочная база... Тяжело, но мы - сильные. Как и наш президент, который любит футбол и не может жить без него. Его сердце всегда с «Шахтером».

Напомним, в этом сезоне УПЛ «Шахтер» в стартовых 6 турах потерпел 2 поражения, в то время как за всю прошлую кампанию «горняки» уступили лишь трижды.