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Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 13:15 | Обновлено 17 сентября 2024, 13:16
876
2

«Становится труднее». Срна назвал причину провального старта Шахтера в УПЛ

Спортивный директор «горняков» списывает все на 10-летнюю войну

17 сентября 2024, 13:15 | Обновлено 17 сентября 2024, 13:16
876
2
«Становится труднее». Срна назвал причину провального старта Шахтера в УПЛ
dynamo.kiev.ua. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна назвал причину провального старта «горняков» в Украинской Премьер-лиге 2024/25:

«Становится все труднее, потому что мы играем на выезде уже 10 лет! Мы не играли в Донецке с момента российского вторжения на Донбассе в 2014 году. Нам не хватает болельщиков. Наша арена, тренировочная база... Тяжело, но мы - сильные. Как и наш президент, который любит футбол и не может жить без него. Его сердце всегда с «Шахтером».

Напомним, в этом сезоне УПЛ «Шахтер» в стартовых 6 турах потерпел 2 поражения, в то время как за всю прошлую кампанию «горняки» уступили лишь трижды.

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Дарио Срна Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 2
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Умник
А Заре вообще не тяжело, одному Шахтеру тяжко. Я забыл же Шахтер это ж и есть наш футбол мы должны его целовать во все места.
А Заря ой подумаешь тоже 10 лет вне дома. Переживет
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easterly
Донесіть ще в кабінет - стане легше
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