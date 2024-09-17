В Испании предположили старт Реала против Штутгарта. Лунин на своем месте
Команды 17 сентября встретятся в 1-м туре Лиги чемпионов
Во вторник, 17 сентября, в Мадриде состоится матч 1-го тура основной стадии Лиги чемпионов, в котором отношения выяснят местный «Реал» и немецкий «Штутгарт».
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Авторитетное испанское спортивное издание AS обнародовало свою версию стартового состава «галактикос» на предстоящий поединок.
Место в воротах «Реала» должен будет занять бельгийский голкипер Тибо Куртуа. А вот украинец Андрей Лунин по традиции начнет поединок на скамейке запасных мадридской команды.
Напомним, ранее тренер вратарей сборной Украины оценил перспективы Куртуа в «Реале».
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