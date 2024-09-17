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Лига чемпионов
17 сентября 2024, 10:59 | Обновлено 17 сентября 2024, 11:07
629
1

В Испании предположили старт Реала против Штутгарта. Лунин на своем месте

Команды 17 сентября встретятся в 1-м туре Лиги чемпионов

17 сентября 2024, 10:59 | Обновлено 17 сентября 2024, 11:07
629
1
В Испании предположили старт Реала против Штутгарта. Лунин на своем месте
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 17 сентября, в Мадриде состоится матч 1-го тура основной стадии Лиги чемпионов, в котором отношения выяснят местный «Реал» и немецкий «Штутгарт».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Авторитетное испанское спортивное издание AS обнародовало свою версию стартового состава «галактикос» на предстоящий поединок.

Место в воротах «Реала» должен будет занять бельгийский голкипер Тибо Куртуа. А вот украинец Андрей Лунин по традиции начнет поединок на скамейке запасных мадридской команды.

Напомним, ранее тренер вратарей сборной Украины оценил перспективы Куртуа в «Реале».

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Реал Мадрид Штутгарт Лига чемпионов Тибо Куртуа Андрей Лунин
Юрій Остроумов Источник: AS
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dimando560
З дитинства за Штутгарт
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