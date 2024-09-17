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Лига чемпионов
17 сентября 2024, 07:31 | Обновлено 17 сентября 2024, 07:49
1450
0

Стартует основной этап ЛЧ. Расписание 1-го игрового дня

36 топ-клубов Европы начинают борьбу на групповой стадии

17 сентября 2024, 07:31 | Обновлено 17 сентября 2024, 07:49
1450
0
Стартует основной этап ЛЧ. Расписание 1-го игрового дня
UEFA

Во вторник, 17 сентября, возьмет старт основной этап обновленной Лиги чемпионов сезона 2024/2025.

Согласно календарю, старт групповой стадии дадут поединки в Турине и Берне, где встретятся соответственно «Ювентус» и ПСВ, а тажке «Янг Бойз» и «Астон Вилла». Матчи начнутся в 19:45 по киевскому времени.

А в 22:00 по Киеве программу первого игрового дня 1-го тура продолжат еще 4 встречи. Во втором слоте дня особняком стоит матч в Милане, где отношения выяснят местный одноименный клуб и «Ливерпуль».

Напомним, 1-й тур новой Лиги чемпионов продолжится в среду, 18 сентября, когда среди прочего «Шахтер» Донецк сыграет на выезде с «Болонью», а завершится программа стартовых встреч в четверг, 19-го числа.

Лига чемпионов. 1-й тур. 17 сентября

  • 19:45. Ювентус – ПСВ
  • 19:45. Янг Бойз – Астон Вилла
  • 22:00. Бавария – Динамо Загреб
  • 22:00. Милан – Ливерпуль
  • 22:00. Реал Мадрид м Штутгарт
  • 22:00. Спортинг – Лилль

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Лига чемпионов Реал Мадрид Штутгарт Ювентус ПСВ Янг Бойз Астон Вилла Милан Ливерпуль Бавария Динамо Загреб Спортинг Лиссабон Лилль
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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