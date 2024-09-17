Стартует основной этап ЛЧ. Расписание 1-го игрового дня

Во вторник, 17 сентября, возьмет старт основной этап обновленной Лиги чемпионов сезона 2024/2025.

Согласно календарю, старт групповой стадии дадут поединки в Турине и Берне, где встретятся соответственно «Ювентус» и ПСВ, а тажке «Янг Бойз» и «Астон Вилла». Матчи начнутся в 19:45 по киевскому времени.

А в 22:00 по Киеве программу первого игрового дня 1-го тура продолжат еще 4 встречи. Во втором слоте дня особняком стоит матч в Милане, где отношения выяснят местный одноименный клуб и «Ливерпуль».

Напомним, 1-й тур новой Лиги чемпионов продолжится в среду, 18 сентября, когда среди прочего «Шахтер» Донецк сыграет на выезде с «Болонью», а завершится программа стартовых встреч в четверг, 19-го числа.

Лига чемпионов. 1-й тур. 17 сентября