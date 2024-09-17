Стартует основной этап ЛЧ. Расписание 1-го игрового дня
36 топ-клубов Европы начинают борьбу на групповой стадии
Во вторник, 17 сентября, возьмет старт основной этап обновленной Лиги чемпионов сезона 2024/2025.
Согласно календарю, старт групповой стадии дадут поединки в Турине и Берне, где встретятся соответственно «Ювентус» и ПСВ, а тажке «Янг Бойз» и «Астон Вилла». Матчи начнутся в 19:45 по киевскому времени.
А в 22:00 по Киеве программу первого игрового дня 1-го тура продолжат еще 4 встречи. Во втором слоте дня особняком стоит матч в Милане, где отношения выяснят местный одноименный клуб и «Ливерпуль».
Напомним, 1-й тур новой Лиги чемпионов продолжится в среду, 18 сентября, когда среди прочего «Шахтер» Донецк сыграет на выезде с «Болонью», а завершится программа стартовых встреч в четверг, 19-го числа.
Лига чемпионов. 1-й тур. 17 сентября
- 19:45. Ювентус – ПСВ
- 19:45. Янг Бойз – Астон Вилла
- 22:00. Бавария – Динамо Загреб
- 22:00. Милан – Ливерпуль
- 22:00. Реал Мадрид м Штутгарт
- 22:00. Спортинг – Лилль
A new beginning. #UCL pic.twitter.com/15HV7ms5Lj— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца готовы продать уже зимой, если он не будет показывать лучшую игру
Анетт Контавейт стала мамой