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Испания
17 сентября 2024, 09:55 | Обновлено 17 сентября 2024, 10:03
525
1

Тренер вратарей сборной Украины оценил перспективы Куртуа в Реале

Рустам Худжамов – о конкуренте украинца Андрея Лунина

17 сентября 2024, 09:55 | Обновлено 17 сентября 2024, 10:03
525
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Тренер вратарей сборной Украины оценил перспективы Куртуа в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

Тренер вратарей национальной сборной Украины Рустам Худжамов поделился мнением об игровых перспективах бельгийского голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа, с которым в клубе конкурирует 25-летний украинец Андрей Лунин.

«На сколько сезонов еще может рассчитывать Куртуа? Все зависит от того, сколько травм было, как их лечили, как человек следит за собой. Насколько я вижу и знаю, то в Реале все на очень профессиональном уровне, поэтому загадывать, сколько человек будет играть... У нас есть пример Буффона, но не все смогут подражать ему», – рассказал Худжамов.

Ранее стало известно, что у звездного партнера Лунина по «Реалу» имеются проблемы.

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Рустам Худжамов Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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potemkin78
Оливер Кан только в 30 лет стал основным вратарём Сб Германии а до этого сидел в запасе, так что время ещё есть. тем более что вратари зачастую становятся основными после 25 лет.
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