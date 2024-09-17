Тренер вратарей сборной Украины оценил перспективы Куртуа в Реале

Тренер вратарей национальной сборной Украины Рустам Худжамов поделился мнением об игровых перспективах бельгийского голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа, с которым в клубе конкурирует 25-летний украинец Андрей Лунин.

«На сколько сезонов еще может рассчитывать Куртуа? Все зависит от того, сколько травм было, как их лечили, как человек следит за собой. Насколько я вижу и знаю, то в Реале все на очень профессиональном уровне, поэтому загадывать, сколько человек будет играть... У нас есть пример Буффона, но не все смогут подражать ему», – рассказал Худжамов.

Ранее стало известно, что у звездного партнера Лунина по «Реалу» имеются проблемы.