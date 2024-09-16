«Его защищает только Анчелотти». У звездного партнера Лунина проблемы

Положение и статус в мадридском «Реале» бразильского вингера Винисиуса Жуниора в последнее время изменился.

Испанский журналист Антон Меана утверждает, что поведением игрока не довольны как в раздевалке, так и в административном штабе клуба.

«Прямо сейчас он должен изменить свою манеру поведения, потому что теряет поддержку в клубе из-за своего поведения. Он хорошо подошел к играм в августе, но все изменилось. Сейчас в клубе звучат мнения о том, что ему пора сделать шаг вперед.

Он видел, как клуб защищает его и как его поддерживают партнеры по команде, но внутри клуба им не нравится тот факт, что Винисиус больше не сосредоточен на футболе на 100%, а уделяет больше внимания другим вопросам.

Это правда, что он продолжает совершать результативные действия, но я чувствую беспокойство по поводу того, как развивается ситуация с Вини. Я думал, что это не так уж важно, но в последние недели, общаясь с окружением Винисиуса, я заметил, что он считает, что единственный, кто его защищает в клубе, – это только Анчелотти», – заявил Меана.

Ранее сообщалось, что известна минимальная сумма, за которую «Реал» готов продать Винисиуса Жуниора.