Известна минимальная сумма, за которую Реал готов продать Винисиуса

Мадридский «Реал» чувствует, что бразильскому вингеру Винисиусу Жуниору и французскому нападающему Килиану Мбаппе будет трудно сыграться. Об этом сообщает издание todofichajes.

По информации источника, в королевском клубе будут готовы попрощаться с Винисиусом, если ситуация не улучшится. Минимальная сумма, за которую готовы отпустить 24-летнего футболиста, составляет 150 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор успел провести 5 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Ранее Винисиус Жуниор призвал лишить Испанию права на проведение чемпионата мира 2030 года.