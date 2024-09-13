Известна минимальная сумма, за которую Реал готов продать Винисиуса
Королевский клуб не отпустит бразильца дешевле, чем за 150 миллионов евро
Мадридский «Реал» чувствует, что бразильскому вингеру Винисиусу Жуниору и французскому нападающему Килиану Мбаппе будет трудно сыграться. Об этом сообщает издание todofichajes.
По информации источника, в королевском клубе будут готовы попрощаться с Винисиусом, если ситуация не улучшится. Минимальная сумма, за которую готовы отпустить 24-летнего футболиста, составляет 150 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор успел провести 5 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.
Ранее Винисиус Жуниор призвал лишить Испанию права на проведение чемпионата мира 2030 года.
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