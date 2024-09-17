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Украина. Первая лига
17 сентября 2024, 08:00 | Обновлено 17 сентября 2024, 08:12
1097
0

Тренер-эксперт отметил одну особенность в игре Динамо против Зари

Руслан Забранский – о матчах украинских грандов в 6-м туре УПЛ

17 сентября 2024, 08:00 | Обновлено 17 сентября 2024, 08:12
1097
0
Тренер-эксперт отметил одну особенность в игре Динамо против Зари
ФК Динамо Киев

Бывший тренер «Николаева» Руслан Забранский поделился экспертным мнением о матчах 6-го тура Украинской Премьер-лиги с участием «Динамо» и «Шахтера», которые, как известно, добились побед, соответственно, над «Зарей» (2:0) и «Карпатами» (5:2).

– Оба наших гранда свои матчи выиграли: «Динамо» у «Зари» – 2:0, а «Шахтер» у «Карпат» – 5:2. В обоих случаях все закономерно?

– Да. В киевском матче «Динамо» не слишком напрягалось, а выиграло спокойно, на классе. Мне кажется, что если бы нужно было забить еще, киевляне это сделали бы. Если говорить о другом матче с участием гранда, то «Шахтер» поймал кураж и получил немного фарта (стоит отметить, что два мяча были после рикошетов). При таких обстоятельствах и при той заряженности и настроенности на игру со стороны горняков «Карпатам» было трудно что-то противопоставить, ведь в ворота львовян много «залетело». После этого «Шахтер» спокойно себе доигрывал матч, а относительно соперника было понятно, что он ничего не сможет сделать. Ну разве что где-то какой-то один мяч забить, как это удалось Чачуа. Его гол сделал результат несколько мягче, ведь 5:2 это не 5:1.

– Что скажете о выступлении «Карпат» в элите?

– У команды было мало времени на подготовку. Если в физическом плане футболистов «Карпат» подтянули, то по играм и всему остальному вести речь можно разве что после зимних сборов. Тогда и можно будет сказать, что эта команда этих тренеров. Ведь в межсезонье, когда велась подготовка к чемпионату, долгое время в «Карпатах» было непонятно, кто будет, что будет и как будет. В целом львовская команда старается играть в интересный, агрессивный и зрелищный футбол. Работа в клубе набирает обороты, поэтому уверен: результат не за горами!

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Юрій Остроумов Источник: UA-Football
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