ЧИЖЕВСКИЙ: «Очень сложная игра была. Нашли силы и дожали эту команду»

Главный тренер команды Агробизнес Александр Чижевский прокомментировал матч против Нивы Тернополь в 7-м туре Первой лиги (3:2).

«Все видели, была очень тяжелая игра, потому что постоянно по ходу игры нужно было отыгрываться. Но благодарен своим футболистам, что нашли силы и дожали эту команду.

Нам всегда тяжело было в Тернополе играть. Кажется, ни разу не выигрывали здесь. Самое главное, что есть результат, и хорошая игра получилась. Я думаю, болельщикам понравилось, идем дальше.

Понятно, что выпустили свежих футболистов, прибавили скорости, добавилась острота. Забили хорошие мячи. Войтиховский хороший мяч забил, и второй мяч – сравняли. Так же хорошая атака была. Я доволен игрой».