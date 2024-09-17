Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЧИЖЕВСКИЙ: «Очень сложная игра была. Нашли силы и дожали эту команду»
Первая лига
Нива Тернополь
15.09.2024 16:00 – FT 2 : 3
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 17 сентября 2024, 06:10
489
0

ЧИЖЕВСКИЙ: «Очень сложная игра была. Нашли силы и дожали эту команду»

Главный тренер «Агробизнеса» прокомментировал матч против «Нивы» Тернополь

17 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 17 сентября 2024, 06:10
489
0
ЧИЖЕВСКИЙ: «Очень сложная игра была. Нашли силы и дожали эту команду»
ФК Агробизнес. Александр Чижевский

Главный тренер команды Агробизнес Александр Чижевский прокомментировал матч против Нивы Тернополь в 7-м туре Первой лиги (3:2).

«Все видели, была очень тяжелая игра, потому что постоянно по ходу игры нужно было отыгрываться. Но благодарен своим футболистам, что нашли силы и дожали эту команду.

Нам всегда тяжело было в Тернополе играть. Кажется, ни разу не выигрывали здесь. Самое главное, что есть результат, и хорошая игра получилась. Я думаю, болельщикам понравилось, идем дальше.

Понятно, что выпустили свежих футболистов, прибавили скорости, добавилась острота. Забили хорошие мячи. Войтиховский хороший мяч забил, и второй мяч – сравняли. Так же хорошая атака была. Я доволен игрой».

По теме:
ВИДЕО. Как Пушич пробивал пенальти голкиперу Шахтера Фесюну
Там играют монстры? Краснопир рассказал о первых шагах во взрослом футболе
НАЗАРЕНКО: «Бабенко сказал, что он носит рояль, а мы что-то придумываем»
Александр Чижевский Агробизнес Нива Тернополь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Агробизнес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
Бокс | 16 сентября 2024, 08:43 1
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри

Энтони будет поддерживать украинского боксера 

Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Футбол | 16 сентября 2024, 18:18 137
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер

Ситуацию пришлось решать Андрею Ярмоленко

Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Футбол | 16.09.2024, 23:59
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Лидер защиты Кривбасса выбыл из строя на неопределенное время
Футбол | 17.09.2024, 04:23
Лидер защиты Кривбасса выбыл из строя на неопределенное время
Лидер защиты Кривбасса выбыл из строя на неопределенное время
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
Футбол | 16.09.2024, 19:35
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине
Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине
15.09.2024, 19:44 32
Футзал
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
15.09.2024, 02:20 4
Футбол
ВЕРНИДУБ: «Не хочу оскорблять Левый Берег, и нашу команду, но...»
ВЕРНИДУБ: «Не хочу оскорблять Левый Берег, и нашу команду, но...»
15.09.2024, 21:10 4
Футбол
Сауль Альварес – Эдгар Берланга. Нокдаун в 3-м раунде. Видеообзор боя
Сауль Альварес – Эдгар Берланга. Нокдаун в 3-м раунде. Видеообзор боя
15.09.2024, 10:47
Бокс
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
15.09.2024, 09:50 6
Футбол
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
15.09.2024, 19:04
Футбол
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
15.09.2024, 20:21
Футбол
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
16.09.2024, 21:10 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем