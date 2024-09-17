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Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 03:45 | Обновлено 17 сентября 2024, 04:28
18
0

ВИДЕО. Пушич считает, что команда Шахтера моральна и физически готова к ЛЧ

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал победу над «Карпатами»

17 сентября 2024, 03:45 | Обновлено 17 сентября 2024, 04:28
18
0
ВИДЕО. Пушич считает, что команда Шахтера моральна и физически готова к ЛЧ
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал победу над «Карпатами» (5:2) в 6-м туре УПЛ и предстоящий старт в Лиге чемпионов:

«Удовлетворен результатом, недоволен двумя пропущенными мячами. На мой взгляд, так не должно быть, но так случается во время игры.

Самым важным было не только то, как мы играли, но и результат. Получили результат, которого заслуживали. Большинство времени доминировали в игре, это нам хорошо удалось. Что мне понравилось, то это как мы отыгрались со стандарта после первого гола, который, я считаю, был совсем не нужен.

Это хороший момент, отличная реакция команды, которая показала характер, продолжила играть. Думаю, мы заслуживали забить больше голов. Поэтому в целом я доволен многими аспектами игры, но не голами, которые мы пропустили.

Лига чемпионов? Думаю, команда морально готова, физически тоже, ведь для нас важно не только победить, но и провести хороший матч. Это хорошо для уверенности в себе, когда выходишь на уровень Лиги чемпионов. Должен сказать, что это безусловно другой уровень, другие качества, другие поединки. Однако мы это сделали, что очень важно.

Мы все в форме. Некоторые игроки, Марлон и Зубков, набирают все больше кондиций, у нас нет травмированных. Ожидается, что Николай Матвиенко вернется в игру через один-два дня, тогда все будут на месте. Я считаю, это хороший момент для нас, чтобы сыграть этот матч [в ЛЧ против Болоньи]».

ВИДЕО. Пушич считает, что команда Шахтера моральна и физически готова к ЛЧ

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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