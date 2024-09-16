ПЕРДУТА: «Газон сыграл негативную роль в матче Ворсклы с Рухом»

В поединке 6-го тура УПЛ Ворскла разошлась миром с Рухом (0:0). Капитан полтавской команды Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния:

«Считаю, что когда играли в равных составах, провели больше опасных выпадов. Мы были готовы к высокому прессингу львовян и благодаря умелому отбору в переходной фазе разгоняли свои атаки.

После удаления на 38-й минуте Александра Скляра пришлось внести коррективы и больше сосредоточиться на обороне. Гости действовали плотно, и несколько наших попыток выбегать в контратаку были неудачными. Но главное, что в защите действовали четко, нейтрализовав лидера нападения «Руха» Игоря Краснопира, и поэтому ничейный итог справедлив.

Что касается газона, то он был плох для обеих команд. Ведь в нашем арсенале есть наигранные комбинации, быстрый переход от обороны к наступлению, а при таких условиях пользоваться этими козырями сложно. Если откровенно, то не знаю, что произошло с футбольным полем, ведь в начале сезона оно отвечало всем требованиям. Очень надеемся, что в октябре «Ворскле» не придется проводить домашние поединки в гостях».

Сейчас в активе «Ворсклы» – 8 очков, и она занимает 9-е место в УПЛ. В конце первого тайма поединка с «Руха» защитник «Ворсклы» Евгений Павлюк был заменен из-за серьезной травмы голени.