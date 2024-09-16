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Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 23:27 | Обновлено 16 сентября 2024, 23:40
533
0

Защитник молодежной сборной Украины получил серьезную травму

Евгению Павлюку предстоит операция

16 сентября 2024, 23:27 | Обновлено 16 сентября 2024, 23:40
533
0
Защитник молодежной сборной Украины получил серьезную травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Павлюк

Как стало известно Sport.ua, в конце первого тайма поединка чемпионата УПЛ – с «Рухом» – защитник «Ворсклы» Евгений Павлюк был заменен из-за серьезной травмы голени.

По имеющимся данным впереди у 22-летнего игрока молодежной сборной Украины – операция и восстановление, которое займет 4-5 месяцев. Поэтому защитник сможет помочь «Ворскле» уже во второй части сезона.

Сейчас в текущем чемпионате УПЛ Евгений Павлюк провел на поле 293 минуты в четырех матчах.

Ранее мы сообщали, что был назван арбитр перенесенного матча УПЛ Динамо – Ворскла, который состоится 18 сентября.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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