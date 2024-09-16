Защитник молодежной сборной Украины получил серьезную травму
Евгению Павлюку предстоит операция
Как стало известно Sport.ua, в конце первого тайма поединка чемпионата УПЛ – с «Рухом» – защитник «Ворсклы» Евгений Павлюк был заменен из-за серьезной травмы голени.
По имеющимся данным впереди у 22-летнего игрока молодежной сборной Украины – операция и восстановление, которое займет 4-5 месяцев. Поэтому защитник сможет помочь «Ворскле» уже во второй части сезона.
Сейчас в текущем чемпионате УПЛ Евгений Павлюк провел на поле 293 минуты в четырех матчах.
Ранее мы сообщали, что был назван арбитр перенесенного матча УПЛ Динамо – Ворскла, который состоится 18 сентября.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
18 сентября в 19:45 пройдет матч 1-го тура главного еврокубкового турнира
Себальос успел дебютировать за киевский клуб