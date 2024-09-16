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Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 18:04 | Обновлено 16 сентября 2024, 18:35
617
0

Назван арбитр перенесенного матча УПЛ Динамо – Ворскла

Поединок 4-го тура состоится 18 сентября

16 сентября 2024, 18:04 | Обновлено 16 сентября 2024, 18:35
617
0
Назван арбитр перенесенного матча УПЛ Динамо – Ворскла
УАФ. Владимир Новохатний

В среду, 18 сентября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского будет сыгран перенесенный матч 4-го тура УПЛ между местным «Динамо» и «Ворсклой» Полтава.

Команды рассудит арбитр Владимир Новохатний.

Его ассистентами будут Семен Шлончак и Дмитрий Запороженко, резервный арбитр - Клим Заброда.

Арбитр ВАР – Николай Балакин, его ассистент – Максим Чертоляс.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:00 по Киеву.

В таблице УПЛ «Динамо» занимает 3-е место с 12 очками из 12 возможных. «Ворскла» идет 9-й, имея 8 очков после 5 встреч.

Ранее сообщалось, что Александр Шовковский отметил в «Динамо» незначительный, но приятный юбилей.

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Динамо - Ворскла Динамо Киев Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судьи (арбитры) Владимир Новохатний
Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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