Назван арбитр перенесенного матча УПЛ Динамо – Ворскла
Поединок 4-го тура состоится 18 сентября
В среду, 18 сентября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского будет сыгран перенесенный матч 4-го тура УПЛ между местным «Динамо» и «Ворсклой» Полтава.
Команды рассудит арбитр Владимир Новохатний.
Его ассистентами будут Семен Шлончак и Дмитрий Запороженко, резервный арбитр - Клим Заброда.
Арбитр ВАР – Николай Балакин, его ассистент – Максим Чертоляс.
Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:00 по Киеву.
В таблице УПЛ «Динамо» занимает 3-е место с 12 очками из 12 возможных. «Ворскла» идет 9-й, имея 8 очков после 5 встреч.
Ранее сообщалось, что Александр Шовковский отметил в «Динамо» незначительный, но приятный юбилей.
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