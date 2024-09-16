Назван арбитр перенесенного матча УПЛ Динамо – Ворскла

В среду, 18 сентября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского будет сыгран перенесенный матч 4-го тура УПЛ между местным «Динамо» и «Ворсклой» Полтава.

Команды рассудит арбитр Владимир Новохатний.

Его ассистентами будут Семен Шлончак и Дмитрий Запороженко, резервный арбитр - Клим Заброда.

Арбитр ВАР – Николай Балакин, его ассистент – Максим Чертоляс.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:00 по Киеву.

В таблице УПЛ «Динамо» занимает 3-е место с 12 очками из 12 возможных. «Ворскла» идет 9-й, имея 8 очков после 5 встреч.

Ранее сообщалось, что Александр Шовковский отметил в «Динамо» незначительный, но приятный юбилей.