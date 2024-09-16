Шовковский отметил в Динамо незначительный, но приятный юбилей
Киевляне в 6-м туре УПЛ обыграли «Зарю»
В матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» добилось в столице выездной победы над «Зарей» (2:0).
Для главного тренера киевского коллектива Александра Шовковского этот выигрыш стал 30-м во главе «Динамо» во всех турнирах.
27 раз динамовцы при Шовковском побеждали в чемпионате Украины и три — в еврокубках.
Напомним, «Динамо» впервые при Александре Шовковском победило 28 апреля 2023 года, когда обыграло в УПЛ харьковский «Металлист 1925» (3:1).
Ранее сообщалось, что «Динамо» повторило рекорд «Шахтера» в УПЛ.
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