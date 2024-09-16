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  4. Шовковский отметил в Динамо незначительный, но приятный юбилей
Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 14:42 |
682
0

Шовковский отметил в Динамо незначительный, но приятный юбилей

Киевляне в 6-м туре УПЛ обыграли «Зарю»

16 сентября 2024, 14:42 |
682
0
Шовковский отметил в Динамо незначительный, но приятный юбилей
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

В матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» добилось в столице выездной победы над «Зарей» (2:0).

Для главного тренера киевского коллектива Александра Шовковского этот выигрыш стал 30-м во главе «Динамо» во всех турнирах.

27 раз динамовцы при Шовковском побеждали в чемпионате Украины и три — в еврокубках.

Напомним, «Динамо» впервые при Александре Шовковском победило 28 апреля 2023 года, когда обыграло в УПЛ харьковский «Металлист 1925» (3:1).

Ранее сообщалось, что «Динамо» повторило рекорд «Шахтера» в УПЛ.

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Александр Шовковский Динамо Киев Заря - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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