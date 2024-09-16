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Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 14:06 | Обновлено 16 сентября 2024, 14:15
735
0

Динамо повторило рекорд Шахтера в УПЛ

Киевляне 10-й раз в истории начали сезон с четырех побед

16 сентября 2024, 14:06 | Обновлено 16 сентября 2024, 14:15
735
0
Динамо повторило рекорд Шахтера в УПЛ
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо», обыграв «Зарю» (2:0), после 6-летнего перерыва 10-й раз в истории начало сезон с четырех побед.

Тем самым киевляне повторили рекорд чемпионатов Украины, принадлежащий «Шахтеру». В предыдущие годы динамовцы в 5 случаях праздновали как минимум еще одну викторию, добившись максимума в сезоне-1997/1998, когда они зарабатывали по три очка в первых 8 матчах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 чемпионатов, в которых «Динамо» стартовало как минимум с четырех побед

Сезон

Тренер

Соперники

Серия

1993/94

Михаил ФОМЕНКО

Карпаты (д)

2:1

Днепр (г)

3:2

4 победы

Металлург З (д)

3:0

Металлист (г)

2:1

1997/98

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Торпедо (г)

3:0

Звезда (г)

3:1

8 побед

Таврия (д)

3:0

Металлург М (д)

3:0

2002/03

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Металлист (г)

2:0

Арсенал (д)

3:1

4 победы

Таврия (г)

2:1

Металлург З (д)

5:2

2006/07

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Черноморец (д)

4:1

Металлург З (г)

5:0

5 побед

Кривбасс (д)

3:1

Заря (г)

2:1

2009/10

Валерий ГАЗЗАЕВ

Черноморец (д)

5:0

Таврия (д)

6:0

4 победы

Кривбасс (г)

3:1

Ильичевец (д)

3:1

2012/13

Юрий СЕМИН

Металлург Д (д)

1:0

Арсенал (г)

1:0

5 побед

Говерла (д)

3:1

Кривбасс (г)

1:0

2015/16

Сергей РЕБРОВ

Сталь Дз (г)

2:1

Олимпик (д)

2:0

5 побед

Черноморец (г)

2:0

Днепр (г)

2:1

2016/17

Сергей РЕБРОВ

Александрия (д)

5:1

Карпаты (г)

2:0

5 побед

Днепр (д)

1:0

Сталь Км (г)

2:1

2018/19

Александр ХАЦКЕВИЧ

Ворскла (д)

1:0

Львов (г)

1:0

4 победы

Шахтер (д)

1:0

Александрия (д)

1:0

2024/25

Александр ШОВКОВСКИЙ

Верес (г)

2:1

Карпаты (г)

3:1

4 победы*

ЛНЗ (д)

1:0

Заря (г)

2:0

* серия не закончена.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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