Италия16 сентября 2024, 21:29 | Обновлено 16 сентября 2024, 22:05
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Новый лидер чемпионата. Удинезе и Парма выдали матч с 5 голами и удалением
Мощный старт от Удинезе
16 сентября 2024, 21:29 | Обновлено 16 сентября 2024, 22:05
242
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В последнем матче 4-го тура чемпионата Италии Удинезе в напряженном поединке обыграл Парму со счетом 3:2 и с десятью набранными пунктами стал лидером Серии A.
При этом Парма выигрывала 2:0, но позволила сопернику отыграться и победить. У гостей дубль оформил бывший хавбек сборной Франции Флориан Товен.
Команда опережает Наполи (9 очков), Интер, Ювентус и Торино (8 пунктов).
Парма – Удинезе 2:3
Голы: Дель Прато, 2, Бонни, 43 – Лукка, 49, Товен, 69, 77
Удален: Кейта, 74 (Парма)
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Товен (Удинезе).
74’
Мандела Кейта (Парма) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Товен (Удинезе).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Анж-Йоан Бонни (Парма).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Энрико дель Прато (Парма).
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