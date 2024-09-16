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Чемпионат Италии
Парма
16.09.2024 19:30 – FT 2 : 3
Удинезе
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Италия
16 сентября 2024, 21:29 | Обновлено 16 сентября 2024, 22:05
242
0

Новый лидер чемпионата. Удинезе и Парма выдали матч с 5 голами и удалением

Мощный старт от Удинезе

16 сентября 2024, 21:29 | Обновлено 16 сентября 2024, 22:05
242
0
Новый лидер чемпионата. Удинезе и Парма выдали матч с 5 голами и удалением
Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем матче 4-го тура чемпионата Италии Удинезе в напряженном поединке обыграл Парму со счетом 3:2 и с десятью набранными пунктами стал лидером Серии A.

При этом Парма выигрывала 2:0, но позволила сопернику отыграться и победить. У гостей дубль оформил бывший хавбек сборной Франции Флориан Товен.

Команда опережает Наполи (9 очков), Интер, Ювентус и Торино (8 пунктов).

Парма – Удинезе 2:3
Голы: Дель Прато, 2, Бонни, 43 – Лукка, 49, Товен, 69, 77

Удален: Кейта, 74 (Парма)

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Товен (Удинезе).
74’
Мандела Кейта (Парма) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Товен (Удинезе).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Анж-Йоан Бонни (Парма).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Энрико дель Прато (Парма).
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Удинезе Парма Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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