Новый лидер чемпионата. Удинезе и Парма выдали матч с 5 голами и удалением

В последнем матче 4-го тура чемпионата Италии Удинезе в напряженном поединке обыграл Парму со счетом 3:2 и с десятью набранными пунктами стал лидером Серии A.

При этом Парма выигрывала 2:0, но позволила сопернику отыграться и победить. У гостей дубль оформил бывший хавбек сборной Франции Флориан Товен.

Команда опережает Наполи (9 очков), Интер, Ювентус и Торино (8 пунктов).

Парма – Удинезе 2:3

Голы: Дель Прато, 2, Бонни, 43 – Лукка, 49, Товен, 69, 77

Удален: Кейта, 74 (Парма)