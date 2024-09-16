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Парма
16.09.2024 19:30 - : -
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Италия
16 сентября 2024, 08:05 | Обновлено 16 сентября 2024, 08:06
38
0

Парма – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 16 сентября в 19:30 по Киеву

16 сентября 2024, 08:05 | Обновлено 16 сентября 2024, 08:06
38
0
Парма – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Twitter

16 сентября на «Эннио Тардини» пройдет матч 4-го тура Серии А Италии, в котором «Парма» встретится с «Удинезе». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Парма

Команда - если не исторический гранд итальянского футбола, то уж точно популярный коллектив, который выигрывал немало трофеев. Впрочем, основные успехи пришлись на стык прошлого и нынешнего века, а потом финансовые неудачи обернулись банкротством. После этого получилось постепенно вернуться в Серию А и даже начать претендовать на еврокубки. Но после смены владельца крестоносцы потеряли прописку в высшем дивизионе страны. И только Пеккья, причем со второй попытки, сумел выиграть Серию В. Вернувшись в Кальчо, клуб показывает неплохие результаты: взяли ничью с Фиорентиной и даже победили Милан. Правда, до этого вылетели сразу же из кубка, проиграв Палермо. А в крайнем туре - уступили 1:2 Наполи, хотя и там на выезде вели в счете до 92-й минуты, потом успев пропустить дважды

Удинезе

Клуб не так давно пробивался в Лигу чемпионов. Но в последнее время представитель Фриули скатился до борьбы за выживание, несмотря на то, кто занимает пост наставника. Так было и в прошлом сезоне, когда зебры в итоге так и не смогли набрать даже в среднем по очку за поединок - закончили с 37-ю. Благо, что снова в Италии оказалось достаточно противников с еще более слабыми показателями. Более того, получилось финишировать на пятнадцатой позиции. Но это не повод расслабляться, ведь у вылетевшего Фрозиноне было на два балла меньше. Повышать уровень игры позвали Косту Руняича, что до этого работал с 2022-го года в Легии. Тот начал с разгрома 4-0 Авеллино в кубке, после чего набрал со своими подопечными 7 из 9 возможных очков в Серии А - на выезде закончил 1:1 с Болоньей, и победил дома Лацио с Комо.

Статистика личных встреч

У крестоносцев было четыре победы в пяти матчах. Но перед вылетом, в 2020/2021, они набрали всего одно очко в паре очных поединков с зебрами.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают хозяев поля как фаворитов пары. Но, кажется, гости достаточно сильны, чтобы тут как минимум не проиграть (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Парма
16 сентября 2024 -
19:30
Удинезе
Удинезе не проиграет 1.61 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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