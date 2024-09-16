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16 сентября 2024, 18:29 | Обновлено 16 сентября 2024, 18:53
105
0

МОРОЗ: «Состав сборной Украины U-17 уже определен на 90–95 процентов»

Главный тренер сборной подвел итоги учебно-тренировочных сборов

16 сентября 2024, 18:29 | Обновлено 16 сентября 2024, 18:53
105
0
МОРОЗ: «Состав сборной Украины U-17 уже определен на 90–95 процентов»
УАФ. Юрий Мороз

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз подвел итоги учебно-тренировочного сбора.

У юношеской сборной Украины U-17 со 2 по 11 сентября проходил сбор, во время которого она сыграла два товарищеских поединка – против Руха U-19 (1:2) и Карпат U-19 (1:3).

Итогами этого отрезка тренировок поделился главный тренер сине-желтых Юрий Мороз:

«Тренерский штаб остался доволен проделанной работой. Ребята пытались выполнять все требования. Единственное, что оставило отрицательный осадок, это результаты в спаррингах. Мы очень многое пропускали как по стандартным положениям, так и по игре.

Впрочем, мы рады, что удалось провести такие контрольные матчи. Рух и Карпаты – очень сильные, динамичные, крепкие команды. Хочется, чтобы и футболисты сборной Украины были готовы к выносливости, скорости квалификации Евро. Для нас это были информативные спарринги. О своих ошибках ребята знают, и над ними нужно работать, чтобы к официальным матчам подойти полностью готовыми. Прежде всего, претензии есть относительно концентрации внимания у своих ворот.

В прошедших поединках мне понравилась команда в первых таймах. Просматривались структурные действия игроков на футбольном поле, были мысли. Но как только команда немного уставала, возникали проблемы. Впрочем, я верю, что эти недостатки мы устраним.

Что касается кадрового вопроса на квалификацию Евро, то в команде будут только точечные изменения. Процентов на 90–95 состав уже укомплектован».

В квалификации Евро-2025 сборная Украины U-17 (игроки 2008 года рождения), которую возглавляет Юрий Мороз, сыграет в группе 4 с Бельгией, Косово и Казахстаном. Мини-турнир в группе пройдет в Бельгии, матчи состоятся 9, 12 и 15 октября.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Максим Роенко (Динамо Киев), Кирилл Хадасевич (Вольфсбург, Германия), Егор Крапивин (Эспаньол, Испания).

Защитники: Дмитрий Коновалов (Динамо Киев), Никита Калюжный, Егор Костюк, Ярослав Милокост, Иван Вергун (все – «Шахтер Донецк), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон (оба – «Рух Львов), Александр Бойко (Гент, Бельгия), Назар Хливнюк (Фортуна, Германия).

Полузащитники: Павел Люсин (Динамо Киев), Александр Середа (Шахтер Донецк), Мухаммад Джурабаев, Даниил Слива (оба – РухЛьвов), Максим Тлумак (Карпаты Львов), Илья Хруник (СДЮСШОР «Прикарпатье Ивано-Франковск).

Нападающие: Иван Андрейко (Динамо Киев), Артем Зубрий (Шахтер Донецк), Ролан Мустафаев (Рух Львов), Андрей Король (Металлист 1925 Харьков), Дмитрий Зудин (Хайдук, Хорватия), Илья Меньшиков (Аустрия, Австрия).

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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