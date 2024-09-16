Анчелотти рассказал, сколько очков недобрал Реал со старта сезона в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку результатам команды со старта чемпионата Испании.

«Галактикос», имея в активе 11 очков (3 победы, 2 ничьи, 0 поражений), занимают 2-е место в таблице Ла Лиги с отставанием в 4 пунтка от лидирующей «Барселоны».

«Мы могли набрать в Ла Лиге на два очка больше. После первых шести матчей сезона мы находимся там, где и ожидали, и уже выиграли первый трофей (Суперкубок Европы. – прим.).

Много лет назад предсезонная подготовка в футболе длилась 5 недель – то, что нужно игрокам, чтобы хорошо подготовиться. Это был предсезонный период для нас, сейчас нам нужно прибавлять, и я думаю, что мы хорошо прогрессируем», – рассказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти установил новый победный рекорд в своей карьере.