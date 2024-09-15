Анчелотти установил новый победный рекорд в своей карьере
Итальянец превзошел собственное достижение 11-летней давности
В субботу, 14 сентября, мадридский «Реал» во главе с Карло Анчелотти обыграл «Реал Сосьедад» (2:0) в 5-м туре испанской Ла Лиги.
Для 65-летнего Анчелотти этот матч стал 32-м кряду без поражений. Это его новый личный рекорд.
В последний раз «галактикос» под руководством итальянского специалиста проигрывали в январе этого года – в игре с «Атлетико» (2:4).
Предыдущую свою лучшую серию без поражений Карло Анчелотти установил также в «Реале» – в сезоне 2013/2014. Она продолжалась 31 матч.
Ранее Анчелотти прокомментировал свой образ спокойного тренера.
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