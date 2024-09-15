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  4. Анчелотти установил новый победный рекорд в своей карьере
Испания
15 сентября 2024, 10:57 | Обновлено 15 сентября 2024, 11:31
745
0

Анчелотти установил новый победный рекорд в своей карьере

Итальянец превзошел собственное достижение 11-летней давности

15 сентября 2024, 10:57 | Обновлено 15 сентября 2024, 11:31
745
0
Анчелотти установил новый победный рекорд в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В субботу, 14 сентября, мадридский «Реал» во главе с Карло Анчелотти обыграл «Реал Сосьедад» (2:0) в 5-м туре испанской Ла Лиги.

Для 65-летнего Анчелотти этот матч стал 32-м кряду без поражений. Это его новый личный рекорд.

В последний раз «галактикос» под руководством итальянского специалиста проигрывали в январе этого года – в игре с «Атлетико» (2:4).

Предыдущую свою лучшую серию без поражений Карло Анчелотти установил также в «Реале» – в сезоне 2013/2014. Она продолжалась 31 матч.

Ранее Анчелотти прокомментировал свой образ спокойного тренера.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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