Легендарный Карвахаль признался, когда покинет Реал
Дани уже думает о спортивной пенсии
Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль поделился мыслями о своих дальнейших планах в карьере.
«Новый контракт с «Реалом»? Клуб решает. Я принимаю любое решение без проблем.
Я хочу остаться здесь как можно дольше. Однако в тот день, когда я не потяну уровень «Реала» – я уйду», – заявил Карвахаль.
32-летний Карвахаль – воспитанник академии «Реала», цвета которого он защищает всю свою карьеру, кроме сезона 2012/2013, который он играл за немецкий «Байере». За это время Дани выиграл с командой 26 различных трофеев.
Ранее сообщалось, что Дани Карвахаль и Лука Модрич стали обладателями уникального статуса в Европе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Во время матча возникла техническая проблема связи
Экс-чемпион мира выделил Тайсона Фьюри