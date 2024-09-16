Легендарный Карвахаль признался, когда покинет Реал

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль поделился мыслями о своих дальнейших планах в карьере.

«Новый контракт с «Реалом»? Клуб решает. Я принимаю любое решение без проблем.

Я хочу остаться здесь как можно дольше. Однако в тот день, когда я не потяну уровень «Реала» – я уйду», – заявил Карвахаль.

32-летний Карвахаль – воспитанник академии «Реала», цвета которого он защищает всю свою карьеру, кроме сезона 2012/2013, который он играл за немецкий «Байере». За это время Дани выиграл с командой 26 различных трофеев.

Ранее сообщалось, что Дани Карвахаль и Лука Модрич стали обладателями уникального статуса в Европе.