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Испания
16 сентября 2024, 15:38 |
466
0

Реал на три месяца потерял полузащитника

Травма Браима Диаса оказалась серьезной

16 сентября 2024, 15:38 |
466
0
Реал на три месяца потерял полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас получил травму приводящей мышцы бедра в выездном матче пятого тура испанской Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (победа 2:0).

По информации испанских СМИ, повреждение оказалось серьезным. Врачи прогнозирует, что восстановление Диаса займет примерно три месяца. Не исключено, что хавбек сборной Марокко сможет вернуться в игру уже в 2025 году.

В нынешнем сезоне 25-летний Диас успел провести 6 матчей за «Реал» во всех турнирах, и отличился в них 1 голом и 1 ассистом.

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Браим Диас Реал Мадрид травма травма бедра
Олег Дидух Источник: AS
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