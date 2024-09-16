Реал на три месяца потерял полузащитника

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас получил травму приводящей мышцы бедра в выездном матче пятого тура испанской Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (победа 2:0).

По информации испанских СМИ, повреждение оказалось серьезным. Врачи прогнозирует, что восстановление Диаса займет примерно три месяца. Не исключено, что хавбек сборной Марокко сможет вернуться в игру уже в 2025 году.

В нынешнем сезоне 25-летний Диас успел провести 6 матчей за «Реал» во всех турнирах, и отличился в них 1 голом и 1 ассистом.