WTA16 сентября 2024, 14:37 | Обновлено 16 сентября 2024, 14:38
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ФОТО. Как выглядит арена, которая будет принимать Итоговый турнир WTA
Там сыграет Людмила Киченок
16 сентября 2024, 14:37 | Обновлено 16 сентября 2024, 14:38
383
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В сети появилось фото арены, на которой состоится Итоговый турнир WTA в текущем сезоне.
Это KSU Arena в столице Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Эр-Рияд примет следующие три розыгрыша турнира WTA Finals в 2024-2026 годах.
Итоговый турнир WTA в текущем сезоне состоится со 2 по 9 ноября. В нем примут участие 8 лучших игроков в одиночном разряде, а также лучшие дуэты. Украинка Людмила Киченок уже квалифицировалась на этот турнир в паре с Аленой Остапенко из Латвии.
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