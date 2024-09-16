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WTA
16 сентября 2024, 14:37 | Обновлено 16 сентября 2024, 14:38
383
0

ФОТО. Как выглядит арена, которая будет принимать Итоговый турнир WTA

Там сыграет Людмила Киченок

16 сентября 2024, 14:37 | Обновлено 16 сентября 2024, 14:38
383
0
ФОТО. Как выглядит арена, которая будет принимать Итоговый турнир WTA
WTA

В сети появилось фото арены, на которой состоится Итоговый турнир WTA в текущем сезоне.

Это KSU Arena в столице Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Эр-Рияд примет следующие три розыгрыша турнира WTA Finals в 2024-2026 годах.

Итоговый турнир WTA в текущем сезоне состоится со 2 по 9 ноября. В нем примут участие 8 лучших игроков в одиночном разряде, а также лучшие дуэты. Украинка Людмила Киченок уже квалифицировалась на этот турнир в паре с Аленой Остапенко из Латвии.

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Итоговый турнир WTA фото
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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