ОФИЦИАЛЬНО. Клуб турецкой Суперлиги подписал воспитанника Динамо

Турецкий клуб «Антальяспор» сообщил о подписании украинского полузащитника Александра Петрусенко.

Сообщается, что трудовое соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано на 2 года.

В июле 2024 года испанские СМИ сообщали, что «Жирона» якобы близка к подписанию Петрусенко. Позже Александр опроверг эту информацию.

Петрусенко – воспитанник киевского «Динамо», на профи-уровне играл за «Горняк-Спорт» и «Минай», а с 2022 года защищал цвета хорватского клуба «Истра 1961».

В текущем сезоне на счету Петрусенко было 5 поединков в чемпионате Хорватии и 1 забитый мяч.

«Антальяспор» после 4 туров турецкой Суперлиги набрал 4 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице.