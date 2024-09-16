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Турция
16 сентября 2024, 12:30 | Обновлено 16 сентября 2024, 12:38
1134
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб турецкой Суперлиги подписал воспитанника Динамо

Контракт с Александром Петрусенко рассчитан на 2 года

16 сентября 2024, 12:30 | Обновлено 16 сентября 2024, 12:38
1134
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб турецкой Суперлиги подписал воспитанника Динамо
ФК Истра 1961. Александр Петрусенко

Турецкий клуб «Антальяспор» сообщил о подписании украинского полузащитника Александра Петрусенко.

Сообщается, что трудовое соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано на 2 года.

В июле 2024 года испанские СМИ сообщали, что «Жирона» якобы близка к подписанию Петрусенко. Позже Александр опроверг эту информацию.

Петрусенко – воспитанник киевского «Динамо», на профи-уровне играл за «Горняк-Спорт» и «Минай», а с 2022 года защищал цвета хорватского клуба «Истра 1961».

В текущем сезоне на счету Петрусенко было 5 поединков в чемпионате Хорватии и 1 забитый мяч.

«Антальяспор» после 4 туров турецкой Суперлиги набрал 4 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Владимир Клепач Источник: ФК Антальяспор
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