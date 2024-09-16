ОФИЦИАЛЬНО. Клуб турецкой Суперлиги подписал воспитанника Динамо
Контракт с Александром Петрусенко рассчитан на 2 года
Турецкий клуб «Антальяспор» сообщил о подписании украинского полузащитника Александра Петрусенко.
Сообщается, что трудовое соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано на 2 года.
В июле 2024 года испанские СМИ сообщали, что «Жирона» якобы близка к подписанию Петрусенко. Позже Александр опроверг эту информацию.
Петрусенко – воспитанник киевского «Динамо», на профи-уровне играл за «Горняк-Спорт» и «Минай», а с 2022 года защищал цвета хорватского клуба «Истра 1961».
В текущем сезоне на счету Петрусенко было 5 поединков в чемпионате Хорватии и 1 забитый мяч.
«Антальяспор» после 4 туров турецкой Суперлиги набрал 4 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице.
🔥 Hoş Geldin Oleksandr Petrusenko— Antalyaspor (@Antalyaspor) September 16, 2024
Antalyasporumuz, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Petrusenko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#Antalyaspor pic.twitter.com/Eq4CsacXYp
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