Из Хорватии в Турцию. Украинец, которым интересовалась Жирона, сменит клуб

26-летний украинский хавбек Александр Петрусенко сменит клубную прописку.

Как сообщает Игорь Бурбас, украинец покинет хорватскую команду Истра 1961 и присоединится к турецкому Антальяспору. Детали перехода инсайдер не раскрыл.

В июле 2024 года испанские СМИ сообщали, что Жирона якобы близка к подписанию Петрусенко. Позже Александр опроверг эту информацию.

Петрусенко – воспитанник киевского «Динамо», на профи-уровне играл за «Горняк-Спорт» и «Минай», а с 2022 года защищает цвета хорватского клуба «Истра 1961».

В текущем сезоне на счету Петрусенко 5 поединков в чемпионате Хорватии и 1 забитый мяч.