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  4. Из Хорватии в Турцию. Украинец, которым интересовалась Жирона, сменит клуб
Турция
12 сентября 2024, 22:17 | Обновлено 12 сентября 2024, 22:46
576
0

Из Хорватии в Турцию. Украинец, которым интересовалась Жирона, сменит клуб

Александр Петрусенко покинет ФК Истра 1961 и присоединится к Антальяспору

12 сентября 2024, 22:17 | Обновлено 12 сентября 2024, 22:46
576
0
Из Хорватии в Турцию. Украинец, которым интересовалась Жирона, сменит клуб
ФК Истра 1961. Александр Петрусенко

26-летний украинский хавбек Александр Петрусенко сменит клубную прописку.

Как сообщает Игорь Бурбас, украинец покинет хорватскую команду Истра 1961 и присоединится к турецкому Антальяспору. Детали перехода инсайдер не раскрыл.

В июле 2024 года испанские СМИ сообщали, что Жирона якобы близка к подписанию Петрусенко. Позже Александр опроверг эту информацию.

Петрусенко – воспитанник киевского «Динамо», на профи-уровне играл за «Горняк-Спорт» и «Минай», а с 2022 года защищает цвета хорватского клуба «Истра 1961».

В текущем сезоне на счету Петрусенко 5 поединков в чемпионате Хорватии и 1 забитый мяч.

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Александр Петрусенко Истра 1961 Антальяспор трансферы Жирона чемпионат Хорватии по футболу чемпионат Турции по футболу Игорь Бурбас
Даниил Агарков Источник: Игорь Бурбас
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