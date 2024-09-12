Из Хорватии в Турцию. Украинец, которым интересовалась Жирона, сменит клуб
Александр Петрусенко покинет ФК Истра 1961 и присоединится к Антальяспору
26-летний украинский хавбек Александр Петрусенко сменит клубную прописку.
Как сообщает Игорь Бурбас, украинец покинет хорватскую команду Истра 1961 и присоединится к турецкому Антальяспору. Детали перехода инсайдер не раскрыл.
В июле 2024 года испанские СМИ сообщали, что Жирона якобы близка к подписанию Петрусенко. Позже Александр опроверг эту информацию.
Петрусенко – воспитанник киевского «Динамо», на профи-уровне играл за «Горняк-Спорт» и «Минай», а с 2022 года защищает цвета хорватского клуба «Истра 1961».
В текущем сезоне на счету Петрусенко 5 поединков в чемпионате Хорватии и 1 забитый мяч.
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