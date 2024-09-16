СИРОТА: «Если Зинченко говорит, что хочет на фронт, то должен воевать»
Сирота прокомментировал недавние высказывания украинца
Экс-вратарь «Динамо» Святослав Сирота высказался о фулбеке сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александре Зинченко.
«Знаете, Зинченко очень много делает для поддержки ВСУ. По моему мнению, ему не надо туда идти. Зинченко должен заниматься тем, чем он занимается. Вопрос, который ему задали, был провокационным, и ему не надо было так на него отвечать. Он приносит пользу государству в другом направлении.
И не только он, а все наши футболисты, которые играют за границей. Они являются мостиком между Украиной и миром. Поэтому они должны в других странах объяснять, кто такие украинцы, что они нуждаются в помощи, чтобы об этом не забывали на Западе и не «уставали». С их стороны это основная помощь Украине. И она должна быть очень мощной. А когда говорят: «Если надо, то готов пойти». Всегда надо! Так говорить, не следует. Потому что если ты так высказываешься, то просто должен пойти воевать», – сказал Сирота.
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