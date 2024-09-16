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  4. СИРОТА: «Если Зинченко говорит, что хочет на фронт, то должен воевать»
Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 11:45 | Обновлено 16 сентября 2024, 11:50
2860
12

СИРОТА: «Если Зинченко говорит, что хочет на фронт, то должен воевать»

Сирота прокомментировал недавние высказывания украинца

16 сентября 2024, 11:45 | Обновлено 16 сентября 2024, 11:50
2860
12
СИРОТА: «Если Зинченко говорит, что хочет на фронт, то должен воевать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Экс-вратарь «Динамо» Святослав Сирота высказался о фулбеке сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александре Зинченко.

«Знаете, Зинченко очень много делает для поддержки ВСУ. По моему мнению, ему не надо туда идти. Зинченко должен заниматься тем, чем он занимается. Вопрос, который ему задали, был провокационным, и ему не надо было так на него отвечать. Он приносит пользу государству в другом направлении.

И не только он, а все наши футболисты, которые играют за границей. Они являются мостиком между Украиной и миром. Поэтому они должны в других странах объяснять, кто такие украинцы, что они нуждаются в помощи, чтобы об этом не забывали на Западе и не «уставали». С их стороны это основная помощь Украине. И она должна быть очень мощной. А когда говорят: «Если надо, то готов пойти». Всегда надо! Так говорить, не следует. Потому что если ты так высказываешься, то просто должен пойти воевать», – сказал Сирота.

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Святослав Сирота Динамо Киев Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко российско-украинская война
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 12
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agins
Тут больше вопрос не к Зинченко, он реально что то делает, это видно, это слышно, это приносит пользу. Тут больше вопрос к таким как Мудрик, которые уехали и все равно ради страны ни чего не делают. Как раз что для таких место в армии. Толку что он играет для себя и для своего заработка в Челси!? Зачем и для чего ему дали разрешение на выезд!? Не законно покинул страну и херней страдает…
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+2
wojsergivan
шахтёрское дерьмо во главе с этим жидом ахметкой все бла-бла-бла
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0
Southeast*-*
В разведку!  Ведь он знает башкирский язык.
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-1
Gargantua81
Зинченко: на это я пойтить не могу...
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-1
Nick.Grabowski
1. Чи планується (?) примусова мобілізація -опоблоку, опзж, партії регіонів, сдпу(о), нетак, заєду, регіоналів з числа слуг якогось народу та блоку шоколадного гетьмана?
Чому ж військові ТЦК не мобілізовують партію регіонів, опзж, опоблок, мусорів, мажорів ....? В них і джипи є, і мільйони грошей на амуніцію, і на дрони...  + вони кажуть, що після 2022 вони дуже ненавидять путіна, тобто і з мотивацією в них все чудово.Але чомусь ловлять простих людей (селян, робітників, бідняків) без прав, без грошей, без захисту. 
2. Чи мобілізовані родичі 1-го ступеня споріднення, соратники та друзі вищого керівництва держави (Кравчука, Кучми, Ющенка, Порошенка, Зеленського), міністрів, депутатів, олігархів, місцевих керівників з 1991 до 2024 роки, особливо тих, які чудово себе почували за часів Кучми, Януковича, будучи спонсорами, вигодоотримувачами, бенефіціарами?
3. Чи мобілізовані спонсори, друзі, приятелі, шанувальники, агітатори та інші пропагондонди Януковича?
4. Чи мобілізовані 12-13 млн громадян України, які вірно голосували 4 рази за Януковича, а потім десь 60-70% цих же персонажів проголосувало за Зеленського...? 
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