Александр ЗИНЧЕНКО: «Если меня призовут, то я пойду воевать»

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился мыслями относительно войны в Украине:

«Что бы я делал, если бы меня призвали? Я бы пошел воевать. У меня есть друзья, которые воюют. Трудно осознать, что совсем недавно мы ходили в одну школу, играли на детской площадке или на футбольном поле, а теперь им приходится защищать нашу страну. И, честно говоря, это так трудно принять, но это то, что есть. Мы не можем сдаться.

Ситуация в Украине очень тяжелая, но я и моя семья гордимся нашим Президентом. Я знаю, что некоторые могут подумать, что мне гораздо легче... быть здесь, в Лондоне, чем там, в Украине. Я очень надеюсь, что эта война скоро закончится».

Ранее Александр Зинченко оценил шансы «Арсенала» на победу в АПЛ.