Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Если меня призовут, то я пойду воевать»
Англия
05 апреля 2024, 10:43 |
1166
5

Александр ЗИНЧЕНКО: «Если меня призовут, то я пойду воевать»

Защитник «Арсенала» поделился мыслями о войне в Украине

05 апреля 2024, 10:43 |
1166
5
Александр ЗИНЧЕНКО: «Если меня призовут, то я пойду воевать»
BBC. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился мыслями относительно войны в Украине:

«Что бы я делал, если бы меня призвали? Я бы пошел воевать. У меня есть друзья, которые воюют. Трудно осознать, что совсем недавно мы ходили в одну школу, играли на детской площадке или на футбольном поле, а теперь им приходится защищать нашу страну. И, честно говоря, это так трудно принять, но это то, что есть. Мы не можем сдаться.

Ситуация в Украине очень тяжелая, но я и моя семья гордимся нашим Президентом. Я знаю, что некоторые могут подумать, что мне гораздо легче... быть здесь, в Лондоне, чем там, в Украине. Я очень надеюсь, что эта война скоро закончится».

Ранее Александр Зинченко оценил шансы «Арсенала» на победу в АПЛ.

По теме:
Игроки еще одного клуба УПЛ получили бронирование от мобилизации
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Матч с Челси был в наших руках»
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу российско-украинская война мобилизация
Источник BBC
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
Футбол | 04 апреля 2024, 22:49 1
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед

4 апреля проходит матч 31-го тура АПЛ между «пенсионерами» и «красными дьяволами»

Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Теннис | 05 апреля 2024, 04:05 21
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне

Элина проиграла Элизе в 1/8 финала соревнований WTA 500 в США

Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Футбол | 04.04.2024, 14:13
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Футбол | 05.04.2024, 01:01
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
НАЗАРЕНКО: «Будковский очень расстроен. Мы подвели болельщиков»
Футбол | 05.04.2024, 02:59
НАЗАРЕНКО: «Будковский очень расстроен. Мы подвели болельщиков»
НАЗАРЕНКО: «Будковский очень расстроен. Мы подвели болельщиков»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Valentyn
Якщо сєдан відпустить)))
Ответить
+1
Burevestnik
йпрст...
Ответить
+1
Southeast*
Обратился  бы в консульство Украины.  Может там повестка ждёт.  Требуется политрук.
Ответить
0
D. K.
Зіна хоч би не давав такі в"ю...воювати він би пішов) а про презЕдента взагалі мовчу, може пишаємось всі разом ЗСУ а не ним?
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
04.04.2024, 06:25 2
Теннис
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
03.04.2024, 19:35
Снукер
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
03.04.2024, 14:17 14
Футбол
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
03.04.2024, 08:30 7
Футбол
НХЛ. Подарок Вашингтона, победы Питтсбурга и Айлендерс, гонка за плей-офф
НХЛ. Подарок Вашингтона, победы Питтсбурга и Айлендерс, гонка за плей-офф
03.04.2024, 08:42 1
Хоккей
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
04.04.2024, 02:07 16
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
04.04.2024, 18:15 1
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
04.04.2024, 20:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем