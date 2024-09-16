Цыганков и Ко перед игрой с ПСЖ в ЛЧ получили приятную новость от соперника

Французский «ПСЖ» в предстоящем матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против испанской «Жироны», цвета которой защищает украинец Виктор Цыганков, не смогут рассчитывать на голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

Сообщается, что итальянец якобы получил травму в минувший уик-энд в матче чемпионата Франции против «Бреста» (3:1).

Игра Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Жирона» состоится в среду, 18 сентября, начало – в 22:00 по киевскому времени.