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  4. Цыганков и Ко перед игрой с ПСЖ в ЛЧ получили приятную новость от соперника
Лига чемпионов
16 сентября 2024, 03:43 |
90
0

Цыганков и Ко перед игрой с ПСЖ в ЛЧ получили приятную новость от соперника

За парижан не сможет сыграть голкипер Доннарумма

16 сентября 2024, 03:43 |
90
0
Цыганков и Ко перед игрой с ПСЖ в ЛЧ получили приятную новость от соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Французский «ПСЖ» в предстоящем матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против испанской «Жироны», цвета которой защищает украинец Виктор Цыганков, не смогут рассчитывать на голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

Сообщается, что итальянец якобы получил травму в минувший уик-энд в матче чемпионата Франции против «Бреста» (3:1).

Игра Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Жирона» состоится в среду, 18 сентября, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Джанлуиджи Доннарумма Виктор Цыганков ПСЖ травма Жирона Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Get French Football News
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