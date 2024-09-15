Франция15 сентября 2024, 03:45 | Обновлено 15 сентября 2024, 04:50
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Марсель с Де Дзерби победил Ниццу, волевая победа ПСЖ
Во Франции состоялось три матча местного первенства
15 сентября 2024, 03:45 | Обновлено 15 сентября 2024, 04:50
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Состоялись три матча 4 тура французской Лиги 1. «Марсель», «Монако» и ПСЖ одержали победы, переиграв соответственно «Ниццу», «Осер» и «Брест». Следует отметить, что ПСЖ проигрывал, но дубль Усмана Дембеле и гол Фабиана Руиса перевернули ход матча и принесли парижанам победу.
Чемпионат Франции. 4 тур
Марсель – Ницца – 2:0
Голы: Мопе, 40, Энрике, 53
Осер – Монако – 0:3
Голы: Керер, 8, Вандерсон, 25, Закария, 89
ПСЖ – Брест – 3:1
Голы: Дембеле, 42, 74, Руис, 73 – дель Кастильо, 29, пен
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Закария (Монако).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Вандерсон (Монако).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Тило Керер (Монако).
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