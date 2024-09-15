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Чемпионат Франции
Осер
14.09.2024 20:00 – FT 0 : 3
Монако
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Франция
15 сентября 2024, 03:45 | Обновлено 15 сентября 2024, 04:50
103
0

Марсель с Де Дзерби победил Ниццу, волевая победа ПСЖ

Во Франции состоялось три матча местного первенства

15 сентября 2024, 03:45 | Обновлено 15 сентября 2024, 04:50
103
0
Марсель с Де Дзерби победил Ниццу, волевая победа ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три матча 4 тура французской Лиги 1. «Марсель», «Монако» и ПСЖ одержали победы, переиграв соответственно «Ниццу», «Осер» и «Брест». Следует отметить, что ПСЖ проигрывал, но дубль Усмана Дембеле и гол Фабиана Руиса перевернули ход матча и принесли парижанам победу.

Чемпионат Франции. 4 тур

Марсель – Ницца – 2:0

Голы: Мопе, 40, Энрике, 53

Осер – Монако – 0:3

Голы: Керер, 8, Вандерсон, 25, Закария, 89

ПСЖ – Брест – 3:1

Голы: Дембеле, 42, 74, Руис, 73 – дель Кастильо, 29, пен

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Закария (Монако).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Вандерсон (Монако).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Тило Керер (Монако).
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Марсель Роберто Де Дзерби Ницца ПСЖ Брест (Франция) Осер Монако чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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