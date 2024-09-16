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Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 01:31 | Обновлено 16 сентября 2024, 01:33
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0

Голкипер Кривбасса: «Привыкли, что против нас так многие команды играют»

Андрей Клищук – о победной игре с «Левым Берегом»

16 сентября 2024, 01:31 | Обновлено 16 сентября 2024, 01:33
30
0
Голкипер Кривбасса: «Привыкли, что против нас так многие команды играют»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Андрей Клищук

Голкипер «Кривбасса» Андрей Клищук поделился впечатлениями о матче с «Левым Берегом» (1:0) в 6-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Соглашусь, что эта встреча была очень трудной. Соперник обороняется и числом, и умением. Все игроки Левого Берега возвращаются за линию мяча и такую оборону пройти достаточно трудно. Нужно было быстро переводить мяч с одного фланга на другой. Контроль мяча был за нами, мои партнеры старались забрасывать мяч за спины защитникам соперника, однако не всегда все удавалось. Хорошо, что в конце поединка мы забили гол, который и принес нам победу. В целом, поединок проходил под нашим контролем.

Мы привыкли, что против Кривбасса так многие команды играют. На нас настраиваются, многие команды действуют от обороны против нашей команды. Пожалуй, в таком случае нам нужно чаще бить издали.

Задерака? Максим – наш лидер. На каждой тренировке он доказывает, что достоин играть в стартовом составе. Летом он получил травму на сборах и не смог играть на старте сезона. Только недавно он восстановился и набирает форму», – рассказал Клищук.

Ранее оценку победе «Кривбасса» над «Левым Берегом» дал полузащитник криворожцев Максим Задерака.

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Андрей Клищук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Левый Берег - Кривбасс Левый Берег Киев Кривбасс Кривой Рог
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Источник
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