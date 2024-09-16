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  4. В Кривбассе оценили победу над Левым Берегом и обосновали ее достижение
Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 01:12 | Обновлено 16 сентября 2024, 01:16
31
0

В Кривбассе оценили победу над Левым Берегом и обосновали ее достижение

Максим Задерака – о победном гостевом поединке

16 сентября 2024, 01:12 | Обновлено 16 сентября 2024, 01:16
31
0
В Кривбассе оценили победу над Левым Берегом и обосновали ее достижение
ФК Кривбасс Кривой Рог. Максим Задерака

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака дал оценку выездному матчу с «Левым берегом» (1:0) в 6-м туре УПЛ, в котором он отметился единственным голом своей команды.

«Эмоции от матча? Самые наилучшие. Летом, в Словении, я получил травму, из-за которой пропустил два месяца. Восстановление затянулось. Я готовился к матчам, но, наверное, проигрывал конкуренцию партнерам. Сейчас я получил свой шанс и воспользовался им. Посмотрим, что будет дальше.

В каком состоянии сейчас Кривбасс? Пауза, вызванная проведением отборочных матчей национальных сборных, пошла нам на пользу. Мы хоть можем нормальный тренировочный процесс проводить. Трудные были переезды. Мы хорошо подготовились к Левому берегу.

Такие игры я называю – до забитого мяча. Мы забили и завоевали три очка», – рассказал Задерака.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Максим Задерака Левый Берег Киев Левый Берег - Кривбасс
Юрій Остроумов Источник: Sportarena
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