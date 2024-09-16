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  4. КРУШИНСКИЙ: «Победа над Вересом оказалась самой тяжелой на старте УПЛ»
Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 00:51 | Обновлено 16 сентября 2024, 01:30
78
0

КРУШИНСКИЙ: «Победа над Вересом оказалась самой тяжелой на старте УПЛ»

Полузащитник Полесья рассказал об игре с ровенским клубом

16 сентября 2024, 00:51 | Обновлено 16 сентября 2024, 01:30
78
0
КРУШИНСКИЙ: «Победа над Вересом оказалась самой тяжелой на старте УПЛ»
ФК Полесье. Борис Крушинский

В 6-м туре УПЛ житомирское «Полесье» дома одержало волевую победу над «Вересом» (2:1).

Полузащитник волков Борис Крушинский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло хозяевам вырвать победу:

«Были два разных тайма. До перерыва гости умело действовали в отборе, на подборах, что позволяло им проводить острые контратаки.

В перерыве нас настраивали на то, чтобы больше наступать флангами, действовать более интенсивно и при потере мяча стараться высоко встречать соперника. Этот план сработал. Именно после фланговых атак мы сравняли счет и заработали право на пробитие пенальти.

Под занавес поединка команда из Ровно взяла на вооружение длинные верховые передачи, но вратарь и защитники Полесья выиграли второй этаж и не позволили гостям спастись. Это наша третья победа подряд, но, пожалуй, самая тяжелая».

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Верес инсайд Борис Крушинский
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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