КРУШИНСКИЙ: «Победа над Вересом оказалась самой тяжелой на старте УПЛ»
Полузащитник Полесья рассказал об игре с ровенским клубом
В 6-м туре УПЛ житомирское «Полесье» дома одержало волевую победу над «Вересом» (2:1).
Полузащитник волков Борис Крушинский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло хозяевам вырвать победу:
«Были два разных тайма. До перерыва гости умело действовали в отборе, на подборах, что позволяло им проводить острые контратаки.
В перерыве нас настраивали на то, чтобы больше наступать флангами, действовать более интенсивно и при потере мяча стараться высоко встречать соперника. Этот план сработал. Именно после фланговых атак мы сравняли счет и заработали право на пробитие пенальти.
Под занавес поединка команда из Ровно взяла на вооружение длинные верховые передачи, но вратарь и защитники Полесья выиграли второй этаж и не позволили гостям спастись. Это наша третья победа подряд, но, пожалуй, самая тяжелая».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Ромы прокомментировал забитый мяч Артема в ворота Дженоа
У хозяев поля забили Конор Галлахер, Антуан Гризманн и Хулиан Альварес