КРУШИНСКИЙ: «Победа над Вересом оказалась самой тяжелой на старте УПЛ»

В 6-м туре УПЛ житомирское «Полесье» дома одержало волевую победу над «Вересом» (2:1).

Полузащитник волков Борис Крушинский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло хозяевам вырвать победу:

«Были два разных тайма. До перерыва гости умело действовали в отборе, на подборах, что позволяло им проводить острые контратаки.

В перерыве нас настраивали на то, чтобы больше наступать флангами, действовать более интенсивно и при потере мяча стараться высоко встречать соперника. Этот план сработал. Именно после фланговых атак мы сравняли счет и заработали право на пробитие пенальти.

Под занавес поединка команда из Ровно взяла на вооружение длинные верховые передачи, но вратарь и защитники Полесья выиграли второй этаж и не позволили гостям спастись. Это наша третья победа подряд, но, пожалуй, самая тяжелая».