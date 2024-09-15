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  4. ДЕНТИНЬО: «Только я знаю, через какую боль мне пришлось пройти»
Бразилия
15 сентября 2024, 22:10 |
725
0

ДЕНТИНЬО: «Только я знаю, через какую боль мне пришлось пройти»

Экс-футболист «Шахтера» – о возвращении на футбольное поле после двухлетнего забвения

15 сентября 2024, 22:10 |
725
0
ДЕНТИНЬО: «Только я знаю, через какую боль мне пришлось пройти»
ФК Амазонас. Дентиньо

Игрок бразильского «Амазонас» Дентиньо, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», прокомментировал свой первый за последние 24 месяца официальный футбольный поединок, в котором он принял участие накануне.

«Что касается моего возвращения, то это то, за что я так упорно боролся. Я умирал внутри. Меня очень беспокоило отсутствие возможности играть в футбол из-за большого количества травм».

«Мне еще далеко до лучшей физической формы, но я потихоньку возвращаюсь к ней. Я уверен, что принесу много радости болельщикам «Амазонас». Я хотел бы поблагодарить мою семью за то, что они были со мной в это трудное время. Только я знаю, через какую боль мне пришлось пройти. Но всем управляет Бог, и я хотел бы поцеловать свою семью», – сказал Дентиньо.

Напомним, «Шахтер» Дентиньо покинул в конце 2021 года. После того футболист играл за «Сеару», а также на протяжении 16 месяцев был в статусе свободного агента, прежде чем перешел в «Амазонас».

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Дентиньо чемпионат Бразилии по футболу
Алексей Сливченко Источник: O POVO Online
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