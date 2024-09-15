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  4. Экс-игрок Шахтера провел первый официальный матч за последние два года
Бразилия
15 сентября 2024, 21:55 |
1417
0

Экс-игрок Шахтера провел первый официальный матч за последние два года

Дентиньо по-настоящему вернулся в профессиональный футбол

15 сентября 2024, 21:55 |
1417
0
Экс-игрок Шахтера провел первый официальный матч за последние два года
ФК Амазонас. Дентиньо

35-летний бывший футболист «Шахтера» Дентиньо провел свой первый официальный матч за последние два календарных года.

Это случилось накануне, когда футболист вышел на замену в составе своей нынешней команды – «Амазонас», выступающей в бразильской Серии В. Ветерана выпустили на 78-й минуте, однако он так и не смог помочь партнерам вырвать победу у «Мирасола» в гостевом поединке – 0:0.

До этого в последний раз Дентиньо появлялся на поле в официальном матче еще 10 сентября 2022 года. Тогда футболист вышел на поле в поединке бразильской Серии А в составе «Сеары» против «Сантоса» (2:1).

В январе 2023 года Дентиньо получил статус свободного агента и впоследствии почти 16 месяцев был без клуба, прежде чем в апреле 2024-го перебрался в «Амазонас», оформив договор до 30 ноября.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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