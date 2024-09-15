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  4. У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
Испания
15 сентября 2024, 20:21 | Обновлено 15 сентября 2024, 21:02
3427
0

У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых, Виктор отыграл 69 минут

15 сентября 2024, 20:21 | Обновлено 15 сентября 2024, 21:02
3427
0
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

15 сентября состоялся матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

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Поединок прошел на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых.

Украинский футболист Жироны Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте на Донни ван де Бека.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.7 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан 17-летний талант Барсы Ламин Ямал (9.4), который сумел оформить дубль.

Оценки WhoScored за матч Жирона – Барселона (1:4)

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WhoScored оценки Виктор Цыганков Жирона Барселона Жирона - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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