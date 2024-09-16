В Италии оценили игру Довбика с Дженоа, в которой он наконец-то забил 

15 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А 2024/25 между командами Дженоа и Рома.

Поединок прошел на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе. Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол в составе волков на 37-й минуте забил украинский форвард Артем Довбик. Для украинца это первый мяч в составе римлян.

Известное римское издание Roma Today оценило выступление Довбика в этом поединке.

«Довбик сделал сначала красивую передачу на Дибалу, затем имел отличный шанс забить, но голкипер справился. И наконец желанный дебютный гол. Довбик показал свою лучшую игру с момента трансфера в «Рому», и только сейв Голлини не позволил украинцу оформить дубль», – говорится в статье Roma Today.

«Рома» после четырех туров имеет в активе лишь три очка. Римляне трижды сыграли вничью и проиграли один матч.