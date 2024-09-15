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  4. 4 матча без побед. У Ромы один из самых неудачных стартов в чемпионате
Италия
15 сентября 2024, 17:03 |
442
1

4 матча без побед. У Ромы один из самых неудачных стартов в чемпионате

Команда Даниэле Де Росси тяжело входит в сезон

15 сентября 2024, 17:03 |
442
1
4 матча без побед. У Ромы один из самых неудачных стартов в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 15 сентября, состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Дженоа» и «Рома». Матч завершился вничью 1:1.

Единственный гол гостей в этой встрече забил украинский нападающий Артем Довбик, для которого это было первое взятие ворот в составе итальянской команды.

«Рома» не смогла победить в первых 4 матчах сезона Серии А лишь в четвертый раз в своей истории, ранее это было в сезонах 2010/11 (6 место в итоге), 1984/85 (7) и 1974/75 (3).

Отметим, что ранее в этом сезоне римляне сыграли вничью с «Кальяри» (0:0) и «Ювентусом» (0:0), а также проиграли «Эмполи» (1:2).

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Даниэле Де Росси Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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roman75zpr
Великий клуб может себе позволить и такой старт... До ЛЕ в итоге как-то дотянут
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